'Popstars', 'El Reencuentro' histórico 15 años después: "Solo nosotras sabemos lo que vivimos juntas"

Emociones y recuerdos tras quince años: El exclusivo reencuentro de 'Bellepop' íntegro

Las ganadoras de 'Popstars' cuentan cómo es su vida actual

Todo empezó de forma casual, como creo que suelen pasar las cosas buenas. De la nostalgia vivida hace la friolera de 17 años y de lo que creía que ya no podríamos volver a vivir. De un mensaje puntual en un momento adecuado y de mucha constancia o cabezonería, según lo llamemos, para volver por un día a instalarnos en el pasado.

La imagen del quinteto femenino de la música pop que se formó en aquel verano lejano de 2002 la íbamos a volver a trasladar al presente tras lograr un reencuentro histórico. Nuestra intención en 'Outdoor' era resucitar a la girl band e íbamos en serio. 'Todo por un sueño' como muy bien decía el eslogan que elevó a 'Popstars' a los cielos.

De Valencia, Córdoba, Murcia, Granada y hasta ¡de Ceuta en helicóptero! se desplazaron las que un día fueron 'Bellepop' a Madrid para reencontrarse. Había muchos nervios de por medio, complicaciones logísticas por distancias, transportes y tiempos, pero sobre todo ganas por verse y recuperar a esa pequeña familia que durante un tiempo lo fue todo. "Quince años sin vernos, que se dice pronto", era la frase más repetida por todas en sus primeros instantes juntas.

Pero la estampa por ver a Carmen Miriam, Norma, Davinia, Eli y Marta se vendía cara y se hizo todavía algo más de rogar. Con cuentagotas fueron llegando las chicas 'Bellepop' al céntrico estudio donde las habíamos citado. Carmen Miriam y Marta llevaron la delantera, "como siempre las primeras" es lo que dijo Norma entre risas nada más verlas y a ellas se sumaron Eli y Davinia que se abrazaron a sus compañeras visiblemente emocionadas y ahí estábamos desde 'Outdoor' en primera línea para verlo todo.

Lo que muchos fans se habían cansado de pedir estaba pasando y era tan real como los sentimientos que, por unas horas, allí se generaron. Ajenas a las miradas, al hilo musical que recordaba expresamente sus canciones y hasta al desayuno que tenían delante, las chicas 'Bellepop' se alborotaban con sus propias palabras en un improvisado corrillo como los que recordaban a un patio de colegio en la infancia.

"¡Estás igual!", "¡No has cambiado nada!", "Lo que os quiero" eran algunas de las frases atropelladas que captamos entre el barullo y el enredo de abrazos del primer momento. Mucho tiempo sin verse. Nosotros los únicos testigos. Callados, partícipes de su reencuentro. Quince años sin una fotografía juntas. Demasiado lejano todo. Y unas horas por delante ahora para poder recordarlo:

'Popstars', el programa que cumplió su sueño

"Se nos comparó con las Spice Girls" y en esa afirmación de Marta Mansilla hay mucho de cierto porque para los que no lo recuerdan, el 2002 fue el despertar de los talents musicales y vimos en Eli, Norma, Carmen Miriam, Davinia y Marta a nuestras particulares 'chicas picantes'. Sin redes sociales como ahora y solo a través de sus interpretaciones en las galas y a ser testigos también de su convivencia en el taller; se consiguió que aquellas chicas saltaran del anonimato a la fama conquistando a la audiencia en un tiempo exprés.

Jesús Vázquez como maestro de ceremonias, se llegó a En ese maremágnum de canciones, valoraciones, nervios y gestos cómplices de, se llegó a una final de infarto . En ella hubo desde renuncias de última hora hasta desmayos de familiares, "a mi madre le dio un patatús y yo no sabía ni qué hacer", recuerda Davinia de aquellos sobresaltos.

No es que Roser me cediera a mí el puesto. Ella dijo que no quería volver al programa y después de ella, por puntuaciones, estaba yo. Carmen Miriam

A partir de esa experiencia que califican de "la más bonita" nacía el grupo femenino 'Bellepop' y con él un nuevo mundo de posibilidades. El salto al estrellato resultó para todas increíble: "De buenas a primeras estábamos en una gala de Cadena Dial cenando con artistas que habíamos estado viendo desde el sofá de nuestra casa y eso era muy fuerte", me aclara Marta con su desparpajo de siempre mejorado ahora con la templanza de los años.

Sin el arropo de sus profesores o lo que fue su taller, las chicas 'Bellepop' salieron a la calle y aunque en ese momento no eran conscientes de lo que suponía todo aquel fenómeno, siempre fueron críticas con lo que no les gustaba, dejando claras sus posturas y lo que querían hacer por encima de todo. Genio y figura que, una vez más demuestran en la sesión de fotos, tanto a la hora de elegir los outfits propuestos como con las sugerencias que se les da en el maquillaje. Ellas se dejan aconsejar siempre, pero saben lo que quieren y eso tal vez les cerró algunas puertas demasiado pronto.

La cara dulce y más amarga de 'Bellepop'

Pioneras en elevar a canción el empoderamiento femenino con su himno 'Chicas al poder' para una generación, las cinco integrantes de la girlband no pueden evitar sonreírse al recordar esa época. "Éramos jóvenes, sin ninguna responsabilidad y estábamos viviendo de nuestro sueño sin olvidar los viajes que nos pegamos", me cuenta Norma.

Pasaron de una convivencia con ellas y otras concursantes de 'Popstars' a tener su propio universo cerrado. "Estábamos las 24 horas juntas. No nos separábamos" y añade Carmen Miriam que para ellas las chicas eran la palabra "familia, así escrita con todas las letras". Y eso se nota porque en medio de la sesión les pillo de reojo contándose confidencias. Se conocen tan bien que saben los secretos que tienen que quedar para siempre con ellas.

Éramos unas niñas que queríamos disfrutar, vivir juntas en Madrid y todo se improvisaba mejor, pero las cosas cambiaron. Davinia

Nerviosas por reencontrarse y también por la sesión de vídeo que arranca, de pronto se ponen a cantar tras recordar un poco cómo armonizaban sus cinco voces. En ese instante no podemos evitar sacar los móviles y grabar el momento como algo personal. Una punzada de nostalgia nos ha invadido a todos.

Les insisto en que coman algo, que el día es muy largo, pero están tan excitadas que prefieren dejarlo para luego. Lo que de verdad les alimenta ahora son las muchas conversaciones pendientes que no pueden esperar ni al maquillaje en el momento labios (más extremo) ni a salir vestidas por completo de detrás del biombo. Todo minuto juntas es bueno y así me lo hace saber Marta cuando sale a la calle con los rulos puestos para tomar aire y fumarse un cigarro: "Esto es muy fuerte".

Más serias se ponen y diría que tristes cuando les pregunto por la disolución del grupo. La primera en abandonar el barco fue Eli, la Geri Halliwell de las 'Bellepop' y se fue sin nada. "Nos querían ofrecer un segundo disco con unas condiciones y canciones con las que no nos sentíamos identificadas", me confiesa y va más allá al hablar de que se sintieron "como juguetes rotos". De estar en todas las televisiones y radios haciendo promos y una gira de escándalo en un año muy intenso, "de repente como aquel que dice nos vimos tiradas".

En UPA Dance fue todo diferente. Ellos eran compañeros de trabajo mientras que las 'Bellepop' eran mi familia. Elizabeth Jordan

Que te cambie tanto la vida no es fácil de digerir, pero las 'Bellepop' tenían claro que querían crecer "y no había forma con la compañía discográfica por lo que nos empezamos a rebelar", cuenta Norma de aquel tiempo. Lo cierto es que "el mundo de la música está muy chungo", me advierte Carmen Miriam y que ellas tras probar un tiempo en solitario se terminaron separando para reencontrarse hoy después de quince años.

'La vida que va'... en la actualidad

Tenerlas a todas juntas es un lujo y más si tenemos en cuenta que la distancia se ha hecho algo insalvable para ellas. Y aunque el cariño que se tenían era de verdaderas hermanas, este no fue suficiente para que cada una tirase por su lado y despegase su carrera musical en solitario.

En una jornada titánica y de muchas emociones llegan a última hora los dos niños pequeños de Davinia para recoger a su mami. Los pequeños miran cómo su madre posa a las cámaras y se sorprenden por esa faceta desconocida. La Davinia de ahora se sacó una oposición y trabaja en Correos en Lanjarón, un municipio de Granada. Con la familia que ha formado ha visto cumplido sus sueños: "Ya viví el estar en la música y quedó en el pasado. No me veo recorriendo el país ahora de un lugar a otro".

Una de las bailarinas de Rosalía empezó en la academia con nosotros de cero. No hay que privar a los hijos nunca de sus talentos. Norma

Lo mismo le sucede a Eli que tiene dos niños y uno tiene poco más de un año. Tanto es así que este viaje es el primero en el que la benjamina de las 'Bellepop' se separa tanto tiempo de su pequeño y en mitad de la sesión se ve obligada a usar con toda la naturalidad el sacaleches en un descanso entre las fotos. A su relación con la música, Eli le pone un punto y seguido. "Es mi pasión y creo que para eso he nacido", pero entiende que el stand by de ahora es casi obligatorio.

Después de la aventura en los musicales y de no parar de hacer cosas siguiendo siempre en el mundo del espectáculo, Norma decidió ser mamá y esa parte "me ha llenado tanto, que desconecté un poco, aunque sí que es verdad que añoro el escenario", me cuenta nostálgica. Junto a su pareja, Sergio Alcover lleva siete años al frente de una Escuela de Danza y Artes Escénicas en Valencia para transmitir a los chicos que, "aunque esto no es fácil, sí se puede vivir de ello". Y es genial ver cómo se le ilumina la cara al hablar de esto porque ahora es ella la encargada de alimentar los sueños de otros.

Solo nosotras sabemos lo que vivimos. Con nadie más podemos compartir esto. Marta

El tándem Carmen Miriam y Marta son las primeras en llegar y las últimas en irse. Se resisten a la despedida y cualquier anécdota es buena para estirar el día un poco más. Me insisten en que "solo nosotras sabemos lo que vivimos" y que con nadie más pueden compartir esto. Por eso el día de hoy resulta tan especial. Ambas han cambiado su vida, Carmen Miriam está a punto de examinarse para Guardia Civil y como ella dice "mi vida ahora es estudiar" y Marta está al frente de una agencia de viajes, pero sigue con la espinita clavada de lo que provocó para ella el principio de todo, 'Popstars'. "Yo cumplí el sueño de mi vida y a día de hoy todas tienen sus vidas y yo no me ubico porque mi vida era eso", me revela en un arranque de sinceridad.

Y los anhelos del pasado más la ilusión de volver a recuperarse, hacen que las cinco se fundan en un abrazo interminable sin poder contener las lágrimas. Los demás quietos observamos y nos unimos con nuestro silencio en su nuevo adiós. Es entonces cuando cada una vuelve a su casa y a su vida prometiendo volver a verse y estar mucho más en contacto. No habrá que dejar que pasen otros quince años.

Fotografía: Adasat Barroso

Maquillaje y peluquería: Cristo Rodríguez

Edición y Montaje: MTMAD

Producción: Equipo Outdoor