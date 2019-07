Las chicas 'Bellepop' recuerdan su pasado en 'Popstars': Se atreven al test definitivo por su 17 aniversario

Tras haber conseguido en 'Outdoor' que las chicas 'Bellepop' se volvieran a encontrar después de 15 años , no íbamos a desaprovechar la oportunidad de someterles a un duro examen y ver cuánto recordaban de su gran experiencia.

No habría mejor ocasión, ni tampoco fecha porque casualmente era un 10 de julio de 2002 cuando Marta, Eli, Carmen Miriam, Davinia y Norma comenzaron su carrera por un sueño y el programa 'Popstars' les dio el trampolín perfecto para llevarlo a cabo.

Con la vista puesta atrás en esos años y de nuevo juntas después de tanto tiempo era inevitable no tocar el momento nostalgia y que las que fueron integrantes de 'Bellepop' nos contasen todo lo que supuso para ellas 'Popstars' y de paso despejarnos algunas dudas.

Y es así como entre abrazos, la sesión de fotos y vídeo, les sorprendemos con el 'quiz definitivo' para que hagan a la fuerza memoria. Ante nuestro juego que se puede ver en el vídeo que encabeza esta noticia se ponen un poco nerviosas: "Yo no me acuerdo de lo que comí ayer", me prepara Carmen Miriam por si falla a la pregunta antes de que dispare.