Miedo, incertidumbre, tristeza, preocupación, ansiedad... Estas han sido algunas de las emociones que han acompañado a la inmensa mayoría de los mortales en este complicadísimo año, marcado por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, a pesar de que la crisis sanitaria ha transformado por completo nuestro hábitos y costumbres, la vida ha continuado y estos meses también han regalado a muchos más de un motivo por el que sonreír. Y, si no, que se lo digan a Sandra Barneda . Y es que, aunque 2020 no ha puesto las cosas nada fáciles, la presentadora ha sabido esquivar todos los obstáculos y conseguir todos los objetivos marcados. La presentadora puede presumir de haber vivido un año cargado de buenas noticias, tanto a nivel profesional como personal, que culminará al lado de Christian Gálvez desde la isla de Gran Canaria para brindar con todos los telespectadores de Mediaset España. Así ha sido el mejor año personal y profesional de la periodista...

La periodista llevaba tiempo peleando por hacerse un hueco en el difícil mundo de la literatura y, como todo esfuerzo tiene su recompensa, Sandra tuvo la suya el pasado mes de octubre, cuando la novela, que aborda el tema tabú de las pérdidas y cómo estas nos cambian, fue la elegida el pasado mes de octubre como finalista del Premio Planeta. “Una noche inolvidable en mi vida. Ser finalista del Premio Planeta me emociona y me llena de satisfacción. Me siento plenamente feliz y agradecida por todo el cariño recibido”, escribió la presentadora en Instagram, completamente emocionada por ser finalista del prestigioso galardón.