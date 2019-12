Inexpertas y novatas: Retrocedemos en el tiempo para analizar las primeras publicaciones en redes de las finalistas de 'GH VIP'

Alba Carrillo

Ojito al 'look' que la exsuperviviente lucía allá por el 2013...leotardos, botas de pelito, vestido estampado de flores ¡y orejeras! Una arriesgada combinación que, por aquel entonces, triunfó bastante en redes. Como no podía ser de otra manera, los 'selfies' tampoco podían faltar en sus comienzos en Instagram. Aquí podemos apreciar que la modelo ha cambiado hasta su forma de maquillarse.

Mila Ximénez

Noemí Salazar

La gitana más famosa de Guadalix de la Sierra abrió su perfil de Instagram con una foto junto a su Antón del alma. "No sé muy bien cómo va esto, pero me he hecho esta cuenta por todas las que se han hecho falsas. Espero estar a la orden", escribía Noemí en septiembre de 2015 en su primera publicación en redes. Ahora, cuatro años después, la 'instagramer' puede presumir de tener más de medio millón de seguidores.

La reina del 'brilli, brilli' no pudo evitar presumir de su paso por Mediaset...¿Y es que quién se resistiría a sacarse cientos de fotos en el "paseo de la fama" de Telecinco? Eso sí, en cuanto a lo que estilo se refiere, la 'influencer' no ha cambiado mucho y es que, a pesar de que han llovido tres años desde estas instantáneas, su sello personal sigue estando muy presente en su forma de vestir. Vestidos ajustados, detalles en pedrería brillante, ¡y mucho complemento!

Adara Molinero

En pijama, tirada en la cama, tomando el café, leyendo e incluso recién salida de la ducha. La exconcursante de 'GH' no se cortaba un pelo a la hora de compartir con sus fans sus momentos más íntimos y personales y se mostraba al natural, con un 'look' de andar por casa. "Me tomo un café, os leo un rato y me voy al gym. Buen plan, ¿no?", escribía junto a esta imagen sin filtros en la que sacaba a relucir la característica de Adara que nos ha enamorado a todos: la naturalidad.