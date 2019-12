Antonio David Flores 'GH VIP' le dedica unas palabras a Kiko Jiménez y estalla: "Es como una copia barata"

El exconcursante de ' Gran Hermano VIP ' ha sido muy claro hablando sobre él cuando le han preguntado qué le diría a los que ven al ex de Gloria Camila como el nuevo Antonio David. "Es como una copia barata, pero no te voy a decir ni eso siquiera. Si quiere parecerse a mí, que lo demuestre trabajando. Si siembras malo es lo que recoges", ha respondido mostrándose muy tajante. Además, ha señalado que, desde su punto de vista, ha tenido "comportamientos callejeros".

Antonio David Flores habla claro

El ex de Rocío Carrasco considera que el novio de Sofía Suescun está sembrando "mucho malo" y piensa que no todo vale por dinero. Además, se ha pronunciado incluso sobre el hecho de que haya dicho que se posiciona del lado de Rocío: "Es un aprovechado. Puede posicionarse, como cualquier otra persona del público, pero lo que es evidente es que el posicionarse en contra de mi hija Rocío le ha venido bien económicamente".

Por el momento, Antonio David no sabe si le demandará porque afirma que tiene que ver todo lo que se ha dicho realmente en este tiempo. Al ser preguntado sobre la entrevista que concedió Kiko contra Gloria Camila , ha manifestado que no le parece "correcto" entrar en detalles tan íntimos como él ha hecho, dejando entrever que el no lo haría en ningún caso.

El exconcursante de 'GH VIP 7' responde a Teresa Campos

El ex de Rocío Carrasco ha confesado que no le da miedo y que, aunque Teresa haya dicho que algún día se sabrá toda la verdad, solo hay una verdad y su amiga Rocío se la puede contar. Antonio también ha aprovechado para mandarle un zasca a Terelu cuando le han comentado que dijo que no trabajaría con él. Este ha sido su mensaje para la excolaboradora de ‘Sálvame’: “Yo trabajaría con gente profesional, no con ‘hijas de”.