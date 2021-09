Y eso que no duró mucho entre los cimientos de Guadalix de la Sierra. Aún así, la peculiar vallisoletana supo cómo permanecer en el centro de la actualidad tras su fulminante salida del 'reality' de Telecinco, en el que despertó sentimientos encontrados entre los telespectadores . Sin embargo, tras años de, digamos, 'gloria' mediática, Nízar desapareció de los medios de comunicación . Eso sí, parece que sigue generando polémica hasta fuera de los platós de televisión.

Aunque estudió Derecho en la Universidad de Valladolid , ella siempre tuvo claro que su vida estaría ligada a los medios de comunicación. De hecho, sus primeros pinitos no fueron como letrada, sino como locutora en la radio. El momento de oro para la de Valladolid llegó en septiembre de 2003, cuando se convirtió oficialmente en concursante de 'GH 5' . Nízar no tardó en ganarse a pulso el título de habitante más polémica de Guadalix , donde tan solo permaneció 11 días. Es más, se convirtió en la primera expulsada de la edición , obteniendo el 60 por ciento de los votos de la audiencia.

'GH' no fue el único 'reality' en el que Nízar probó suerte. En 2011, participó en ' Supervivientes ' , donde se convirtió de nuevo en la primera expulsada. Este segundo mal resultado no hundió a Aída, sino todo lo contrario. En 2017, tras una temporada fuera de Mediaset, la tertuliana regresó por todo lo alto como concursante de 'GH VIP 5' , sumándose a la vida en directo cuando la convivencia ya había comenzado.

Desde hace años, tras un sinfín de polémicas y encontronazos, Aída Nízar se mantiene alejada de los medios de comunicación , aunque se desconocen los motivos de este radical cambio. Sí que está presente en las redes sociales, en las que se muestra muy activa, pero de forma privada. Aun así, la de Valladolid cuenta con casi 300.000 'followers' en Instagram , que no pierden de vista sus aventuras y desventuras. Eso sí, Nízar no olvida sus comienzos televisivos y "Adoro mi vida" , una de las inolvidables frases que, para bien o para mal, se inmortalizó en la jerga 'reality', sigue estando muy presente en su día a día. De hecho, en su perfil de la red social, Aída se presenta al mundo con la siguiente biografía: "¡¡Adoro llenar este mundo de razones para 'ADORAR TU VIDA'!!".

Después de su rentable paso por televisión, la exconcursante se volcó en diferentes proyectos, como en diseño de joyas, aunque actualmente está inmersa en el mundo del interiorismo y las reformas . Un universo por el que, según publica en la Red, siente pasión. Es más, en algunas de las publicaciones, se puede ver a la mismísima ex gran hermana manos a la obra, transformando estancias a golpe de martillo para convertirlas en espacios únicos. " ¡Feliz contribuyendo a crear hogares para personas maravillosas! ", escribía la televisiva, mostrando el antes y el después de uno de sus encargos.

No obstante, aunque ya no forme parte de la ventana mediática, Nízar no pierde de vista los acontecimientos que marcan la crónica social. Tanto es así que, tras el estreno de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Aída mostró su opinión respecto al conflicto a través de la Red y lo hizo con la vehemencia que tanto la caracteriza.