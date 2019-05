Sofía Suescun aparece irreconocible en una foto y sus seguidores piden explicaciones

Está claro que Sofía Suescun no pasa desapercibida y deja huella allá donde va. Su forma de ser genera todo tipo de comentarios: están los que la apoyan incondicionalmente y los que critican cada paso que da. Esto mismo es lo que ha pasado en su última publicación en la que, sin comerlo ni beberlo, la ganadora de 'Supervivientes' y ' Gran Hermano ' ha recibido todo tipo de críticas dirigidas a su físico.

Sofía ha publicado una imagen en la que aparece tumbada en ropa interior. Sin embargo, sus seguidores se han fijado más en otra cosa: ¡su cara! Han sido muchos los que le han acusado de abusar de los filtros llegando a deformar su cara hasta el punto de no parecer ella misma.

"¿Eres tú?", escribía Noel Bayarri, extronista de 'MyHyV'. Un comentario al que se han sumado muchos otros: "¿Qué te ha pasado en la cara?; no sales muy favorecida", "Tanto gym te ha cambiado la cara y todo", "Sales un poco mal" o "Te has pasado de filtros, no pareces ni tú", son algunos de los comentarios más recurrentes en la publicación de la colaboradora de Telecinco.