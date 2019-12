Raquel Mosquera rompe su silencio: "Rocío Carrasco me ha denunciado"

Rocío Carrasco pide a Raquel Mosquera una importante cantidad de dinero

La que fuera finalista de 'Supervivientes' ha dado una entrevita a 'Semana' en la que ha hablado del nuevo negocio que ha puesto en marcha, de su futuro con Isi y de la denuncia que ha presentado contra ella Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, del que Raquel Mosquera fue esposa.

Así lo ha comentado la peluquera de 50 años en una exclusiva ofrecida a esa cabecera, que afirma que Rocío Carrasco le acaba de demandar exigiéndole una importante cantidad de dinero. "Sí, es cierto, Rocío me ha denunciado, pero, por consejo de mis abogados prefiero no decir más por el momento", ha afirmado la exsuperviviente ante la pregunta de si eran ciertos los rumores de una posible demanda por parte de la madre de Rocío Flores.

Pero Raquel no sólo ha hablado de la hija de su difunto marido, porque también ha tenido unas palabras para la nieta del exboxeador. La mediática peluquera ha defendido a la hija de Antonio David y ha explicado que su abuelo estaría muy orgulloso de ella ante la defensa que ha hecho del ex Guardia Civil durante su estancia en 'GH VIP': "Muy bien, es educada, respetuosa y madura. Se desenvuelve bien. Me encanta. Su abuelo estará muy orgulloso desde donde esté…"

El nuevo proyecto de Raquel Mosquera: diseñadora de ropa junto a su hermana

Ya lo adelantamos desde 'Outdoor' la semana pasada. La famosa peluquera se pasaba al mundo de la moda lanzando su propia marca de ropa. A través de una publicación en redes, la madrileña comentaba lo feliz que estaba y mostraba la página web en la que vende las prendas de ropa que ha diseñado. Ahora, la Mosquera ha ratificado la nueva línea de negocio y ha comentado lo feliz que le hace este proyecto en esta entrevista.

En la entrevista para 'Semana', la finalista del programa de superviviencia ha posado con su hermana y ha contado en exclusiva cómo empezó todo: "Cuando salí de Supervivientes monté una tienda de ropa y complementos y, como me gustó, me fui metiendo más. Me propusieron tomar parte activa de la empresa e ir más allá. Así es que me senté con la diseñadora y le marqué el estilo para mi colección".

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela si habrá boda con Isi