Oriana aclara si ha tenido algo con Diego Matamoros y arremete contra Estela Grande: "No me importa decirlo"

Oriana aclara los rumores que la relacionan con Diego Matamoros y estalla contra Estela

Ni estando en Australia Oriana respira tranquila. La extronista de 'MyHyV' se ha visto obligada a grabar un vídeo para su canal de mtmad aclarándolo todo sobre su supuesto ligoteo con Diego Matamoros. Además, la que fuera concursante de 'GH VIP' también ha aprovechado esta oportunidad para arremeter contra Estela, que ha asegurado durante su paso por el concurso que la 'influencer' se habría mensajeado con su marido. Además, Kiko Matamoros se encargó de avivar los rumores desvelando en 'Sálvame' que ambas habrían tenido un desencuentro en una discoteca.

"Yo no miento. Si he estado con alguien, no me importa decirlo. Tampoco voy vendiendo a la gente, como hacen otras, que queda supercutre y de colgadas...eso me da vergüencita ajena, pero bueno, no me cortaría en decir si he estado con una persona o no", ha asegurado la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' a través de este vídeo con el que ha pretendido zanjar todos los rumores que se han cernido sobre ella.

Oriana confiesa lo que piensa de la concursante de 'GH VIP'

Además, la extronista ha asegurado por activa y pasiva que no conoce a Estela personalmente. "No la he visto en mi vida y tampoco quiero conocerla. Me la pela completamente. De hecho, en un vídeo de estos dije que no me gustaba porque no me gusta la gente que está recien casada y ya está intentando poner cuernos. Eres muy fácil, hija", ha sentenciado la 'influencer', que ha acusado a la actual concursante de la edición vip de 'GH' de intentar tener un "minuto de gloria" a su costa.

La extronista de 'MyHyV' habla muy claro