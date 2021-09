Risto Mejide no ha sido el único que ha sufrido los ataques de los ciberdelincuentes

Belén Esteban, José Antonio Canales Rivera o Jorge Javier Vázquez también han vivido de cerca el delito de la suplantación de identidad

Hay gente capaz de llegar muy lejos con tal de comprometer a los famosos. Ser un rostro conocido de la televisión y público es algo que atrae a los ciberdelincuentes, que se aprovechan de esta situación para apropiarse de lo que no es suyo. Así operan cuando se trata del delito de suplantación de identidad en las redes sociales. El último en caer en ello ha sido Risto Mejide, que lejos de callarse, lo ha hecho público en su programa. Ya le hubiera gustado que 'todo fuese mentira', pero el presentador de Cuatro ha sido víctima de un robo de identidad.

A partir del testimonio de una influencer que había experimentado lo que es ser víctima de este delito, Risto Mejide se sinceraba y contaba su turbio episodio. En su caso, el ciberdelincuente se hizo pasar por él: abrió una cuenta con su nombre y colgaba en ese perfil sus mismas fotos. Ese fue su primer paso, pero dio muchos más. Según contaba el presentador de 'Todo es mentira', el estafador comenzó a abrir por privado conversaciones tratando de ligar con chicas. "Esa persona te puede meter en un problema, porque tu tienes tu vida, estás tranquilo en casa y te puede generar un pollo y un lío impresionante”, explicaba.

Risto Mejide ha sido el último en denunciar la acción de estos ciberdelincuentes, pero (por desgracia) no ha sido el único. Las redes sociales se han convertido en la herramienta ideal. Desde tuits falsos, mensajes fraudulentos, inversiones dudosas o hasta imágenes que buscan ganarse la confianza y atención de los usuarios a partir de la reputación de personajes famosos es todo lo que ahora se extiende. Una amenaza constante que viven muchas de nuestras celebridades y que se ha cebado especialmente en los rostros de Telecinco.

Belén Esteban, Kiko Rivera, Jorge Javier Vázquez y José Antonio Canales Rivera, entre otros muchos nombres, han sido víctimas de estos malhechores y lo han denunciado como Risto Mejide, públicamente:

Belén Esteban: el hackeo a la princesa del pueblo

Tener actualizado el sistema operativo del móvil es importante y, sino, que se lo digan a Belén Esteban. La colaboradora de 'Sálvame' asistió incrédula a cómo su teléfono inteligente empezó a hacer de las suyas por obra de un épico hackeo. Sin comerlo ni beberlo, la de Paracuellos del Jarama se vio cómo desaparecían por arte de magia su cuenta de Instagram, su aplicación de WhatsApp y otras apps que tenía guardadas.

¿Adónde fueron? Belén Esteban no se lo podía haber imaginado nunca como tampoco los extraños mensajes que después de esta desaparición empezaron a recibir en su nombre los contactos de su agenda de WhatsApp. Si era una broma desde luego que esta era muy pesada, pero de lo que no hay duda es que se trata de un delito que está tipificado en el Código Penal y que conlleva penas de hasta tres años de cárcel.

Por eso la primera medida que tomó Belén Esteban fue la de denunciar la suplantación de identidad a la Policía y después como pudo puso sobre aviso a sus contactos más cercanos, aunque la ansiedad de la situación la tuviera bastante bloqueada las primeras horas (y más si se tiene en cuenta que todo esto sucedió después de su famosa boda).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

Kiko Rivera: de un despiste a ser víctima de una estafa

Las prisas son malas consejeras y el tener una actividad frenética en las redes también. La inmediatez en un momento dado nos puede volver locos y por dar demasiado a los seguidores podemos acabar en un lío muy gordo. Un percance de esos que nos puede pasar a cualquiera es el que protagonizó en su día Kiko Rivera. Un despiste terminó siendo una pesadilla para él.

El exconcursante de 'GH' se convertía en víctima de una estafa cuando, sin querer, filtraba su número de teléfono y los ciberdelincuentes no pasaban este detalle por alto. A partir de ese 'fallito', se suplantaba la identidad del hijo de Isabel Pantoja y alguien mandaba mensajes en su nombre en el que pedía datos personales a sus contactos.

Entre lo que instaba a hacer este 'Kiko Rivera falso' era anunciar a los usuarios que estos habían ganado 1.000 euros, pero para obtenerlos tenían que registrarse en una web y dejar una serie de datos personales y bancarios con los que luego se pirateaban sus cuentas. "Hay que denunciar esta cuenta", advirtió en su día Kiko, claramente molesto. "Se están haciendo pasar por mí. Hasta dónde vamos a llegar...".

Una conversación inventada en nombre de Jorge Javier Vázquez

A Jorge Javier Vázquez no le es ajena la mala intención de los ciberdelincuentes. Él mismo en mitad de una conexión de 'GH VIP' se vio obligado a parar el programa para decir a la audiencia que él no estaba escribiendo lo que se decía en la red de Twitter. Se trataba de una conversación inventada en la que el presentador de 'Sálvame' se posicionaba claramente en favor de uno de los concursantes (por parte de los seguidores de Miriam Saavedra). En su caso no era la primera vez. De hecho, él mismo ya tenía claro la manera en la que iba a actuar:

"Es la segunda vez, a la tercera tendré que ir a la policía y denuncia. Suplantar identidades es delito, cuidado con lo que se publica", aseveraba el presentador de Telecinco. Sin lugar a dudas, Jorge Javier Vázquez se mostró enfadado con esta situación que ya había vivido en otras ocasiones: "Cuidado con lo que se publica. Porque no me hace gracia, pero llegará un día en el que me haga menos gracia todavía y tendré que ir a denunciarlo de una manera clara para que esto pare".

La situación más límite: el chantaje a José Antonio Canales Rivera

Para José Antonio Canales Rivera lo de la suplantación de identidad fue mucho más lejos. Su caso fue muy sonado y con él los hackers dieron un paso más en este delito de robo a sus redes sociales. El colaborador de 'Sálvame' veía atónito cómo su perfil de Instagram era literalmente secuestrado y a él le pedían un rescate para poder recuperarlo.

Como si se tratase de una película de acción, el nuevo concursante de 'Secret story' recibía de madrugada un mensaje a su WhatsApp en el que se le explicaba la situación en la que estaba: su cuenta había sido robada y si quería recuperarla tenía que pagar 3.000 euros. Una extorsión en toda regla que si no cumplía podía tener consecuencias.