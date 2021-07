Después de haber visto miles de números espectaculares y de haber valorado todo tipo de actuaciones al frente de varios talent shows, Risto Mejide se ha dado cuenta de que la artista está en su misma casa y a ella sin duda le daría un pase de oro en 'Got Talent' . Tanto es así que el presentador de Cuatro no ha podido evitar compartir con sus más de un millón de seguidores lo que hace su hija Roma con un piano cuando cree que nadie le ve y que el propio miembro del jurado ha calificado de "belleza en todos los sentidos".

Lo que Risto Mejide ha mostrado no es un vídeo de ahora, pero a él pase el tiempo que sea le "sigue hipnotizando" . Al tener que estar en casa estos días de confinamiento obligado tras dar positivo en coronavirus , el presentador de 'Todo es mentira' está aprovechando para tomarse con más calma las cosas. Sin dejar a un lado sus obligaciones porque se le ha visto aparecer tras del plasma y seguir al frente del directo mandando un mensaje a los negacionistas, el catalán también ha tratado de evadirse del virus y sus leves síntomas contemplando a la pequeña Roma.

"Mi pequeña Roma persiguiendo melodías" , ha escrito Risto junto a un vídeo muy tierno en el que se ve a su hija tratando de dar a las teclas del piano que actúa solo. De lejos y sin ser visto , el jurado de 'Got Talent' capta la escena y no puede evitar mostrar la inocencia de ese momento y la emoción que le produce la inquietud con la que ella trata de seguir el ritmo frenético de las teclas.

Hasta él que es el hueso más duro de roer al frente de 'Got Talent' ha caído rendido por este vídeo y no ha sido el único. Su compañero de programa Santi Millán, Lola Índigo y hasta Cristina Cifuentes se han derretido con la adorable escena de Roma y muchos son los que han alabado el vídeo. "Por esto a veces Internet no es un lugar tan malo", "tendrá el mismo talento que el padre" o "maravilloso, vida y arte" son algunos de los muchos comentarios que la publicación ha cosechado.