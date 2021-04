Julia, hermana de Risto Mejide , no ha querido faltar a un día tan especial en la vida del presentador. La hermana militar del también publicista ha utilizado su perfil de Instagram para mandar un mensaje a Laura Escanes y felicitarla por su cumpleaños . Aunque por el momento la influencer no ha respondido a este gesto por parte de su cuñada (al menos, públicamente), se trata de una felicitación de lo más peculiar que ha dejado entrever cómo es la relación que existe entre ambas.

La hermana del publicista no acostumbra a hablar de su familia en redes sociales; sin embargo, cuando lo hace no deja indiferente a nadie. Si hace unos meses la joven sacaba a relucir su lado más vulnerable publicando una carta de lo más emotiva dirigida expresamente a su hermano, ahora ha sido Laura Escanes la que ha recibido una misiva de parte de Julia.

Y es que la militar de profesión no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar a la it-girl con un mensaje único y diferente. La mamá de Roma, que ha cumplido 25 primaveras, ha recibido de parte de Julia un mensaje que ha dejado al descubierto la estrecha relación que las une . Es más, gracias a esta inesperada publicación los seguidores de la hermana del juez de 'Got Talent' han podido saber cómo se dirige cariñosamente a la mujer de su hermano.

"Si pudiese, te llevaba de Outlets. ¿Nunca has estado en un mercadillo? Ah, ¡sí! Conmigo. Pues eso, feliz cumpleaños cuñi. Disfruta de tus 25", ha escrito Julia Mejide. Una felicitación de lo más divertida que ha acompañado de una fotografía en la que podemos ver a la militar probándose un modelito completo en una tienda.

No sabemos si se tratará de una fotografía tomada, precisamente, por Laura Escanes, pero lo cierto es que -por lo que parece- la relación entre ellas es más estrecha de lo que pudiésemos llegar a pensar. Pues, a juzgar por las palabras de la hermana de Risto, la influencer catalana y la militar disfrutan de divertidas tardes de chicas en las que aprovechan para ir de 'shopping' juntas .

En lo que llevamos de 2021 no es la primera vez que Julia Mejide lanza un mensaje público de esta índole. Y es que, aunque no acostumbra a hablar públicamente del presentador de 'Todo es mentira', lo cierto es que hay ocasiones en las que no puede evitar hacer referencia a su faceta más personal. Es más, a mediados del mes de febrero, Julia aprovechó su plataforma en las redes sociales para lanzar un mensaje a su adorado hermano, al que aseguraba echar mucho de menos.