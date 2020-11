"Me entero de todo. De esta noche tengo muchas cosas que contar. A partir de hoy van a cambiar muchas cosas en mi vida", aseguraba la influencer canaria en unas imágenes en las que la veíamos volviendo a casa en un coche escoltada por la policía. "Imagínense lo que ha podido pasar si he salido escoltada", reconocía la protagonista de esta historia.

Ponemos cara a Rocío Amar, la joven con la que Jesé Rodríguez le ha sido infiel

Además, a raíz de la publicación de un vídeo en las redes sociales de Rocío en el que escuchamos a la influencer canaria gritando, Aurah ha vertido otra serie de graves acusaciones sobre la joven de Madrid: "En ese vídeo salgo gritando porque me tiró una piedra por la ventana y me dio", ha sentenciado.

La expretendienta de 'MyHyV' denuncia a Aurah Ruiz por las graves acusaciones

Según la joven, Aurah ya no era pareja de Jesé en el momento de la presunta infidelidad. "Ella ya no está con él, pero no le conviene decirlo para que él parezca el malo. Así que, por favor, recordarte que para ser infiel tienes que tener pareja. El problema que, claro, no te conviene decir que Jesé te volvió a dejar", ha asegurado la tercera en discordia, dirigiéndose directamente a la exconcursante de 'GH VIP'.