En la casa, la canaria habló abiertamente del infierno que sufrió con la enfermedad de Nyan, que tuvo que estar ingresado sus diez primeros meses de vida en el hospital. “Daría todo lo que tengo. Lo que quiero es un milagro, al final. Rendirse no sirve de nada. Pero si tienes salud, lo tienes todo en la vida. Todo está en ti y en tu cabeza, y no puedes dejar que nadie te diga que no puedes”, compartía Aurah con sus compañeros de edición.

Todo parecía ir viento en popa entre la pareja que, el pasado mes de diciembre, recibía con los brazos abiertos a su primer retoño en común, Kenai. “Eres la mujer de mis sueños y el amor de mi vida, así cada día desde el primero lo he sentido y lo has demostrado. Me has dado un bebé precioso fruto de nuestro amor verdadero, puro y sincero. Me has hecho ser mejor en muchas, me has cuidado muchísimo tanto a mí como a mis hijos y familia. Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí más en momentos malos que buenos. Te estaré siempre agradecido”, explicaba un Jesé emocionado y aparentemente transformado ante la llegada de su cuarto hijo.