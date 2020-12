“Felicidades mi enano, tú eres mi regalo de la vida. Que nada ni nadie te borre esa sonrisa que me alegra la vida”, ha comenzado expresando a través de sus redes sociales. La cosa no ha quedado ahí y la hija de Antonio David ha señalado lo siguiente: “Deseo que siempre seas tan feliz como eres. Nadie me ha enseñado tanto como tú y eres la persona más guerrera que conozco. Siempre superándote y haciéndonos felices. Te amamos”.