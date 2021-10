“Me dijeron que tenía bronquitis y tengo bastantes pitidos. El médico me mandó antibióticos y los inhaladores porque soy asmática”, ha explicado Rocío para después pedir consejo a la legión de followers que tiene en la red social (ya va por más de 780 mil seguidores). “Me paso por aquí para ver si hay alguien que tenga un remedio casero que no sea la cebolla, para poder quitarme esta tos porque esta noche no he dormido nada”, ha comentado la joven, agradeciendo de ante mano la ayuda de sus fans.