Gracias a la última fotografía que ha compartido el exconcursante de ‘GH’ en Instagram, sus más de 340.000 seguidores han podido ver cómo es su coche. De hecho, las reacciones de muchos de ellos no se han hecho esperar y han compartido sus impresiones con el ex de Bea.

Entre los miles de mensajes que ha recibido tras compartir la imagen, que no es la primera que ha publicado en sus redes sociales, podemos encontrar muchos de ellos muy positivos. “Menudo cochazo”, “es precioso”, “tiene pinta de no ser nada barato” o “yo quiero ese coche” son solo algunos de los numerosos comentarios que podemos encontrar en la fotografía.

El joven ha compartido la instantánea acompañándola con una sincera reflexión sobre su estilo de vida. “Normalmente vamos corriendo de un lado a otro, engullimos el desayuno porque llegamos tarde, vamos corriendo porque no encontrábamos aparcamiento, comemos deprisa sin disfrutar de la comida... ¡Y nos pasamos la vida pensando en lo siguiente sin disfrutar del momento! Yo me he propuesto disfrutar de cada minuto”, ha expresado abiertamente.