La joven ha revelado que no lo pasó nada bien tras la intervención: “No os voy a mentir. Yo sí lo pasé mal. Me dolía mucha la cara después de la operación, pero cada persona es un mundo y cada cuerpo es un mundo”. A pesar de su experiencia, ha señalado que no hay que tener miedo porque la operación se realiza tras ser anestesiado y no es dolorosa.