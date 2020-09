La ganadora de 'GH VIP' cuenta el motivo por el que va a pasar por quirófano

Adara Molinero ha comunicado que va a pasar por quirófano y ha desvelado el motivo real por el que tiene que hacerlo. La ganadora de 'Gran Hermano VIP' se ha sincerado con sus seguidores a través de su perfil de Instagram y ha explicado todos los detalles de su operación. Tal y como adelantó hace unos días, tenía algo que contar y por fin hemos podido saber qué era eso tan importante que hizo sembrar la duda sobre su futuro.

Mostrándose muy nerviosa, Adara ha revelado que ha estado pensando durante mucho tiempo si debía contar esta noticia o no, algo que finalmente sí ha hecho. Esto ha sido lo que ha dicho a través de sus historias de Instagram: “Me voy a operar el pecho y os voy a contar el porqué. Desde hace un tiempo estoy sintiendo muchísimos dolores, me molestan un montón las prótesis y se me van hacia el lateral”.

Según ha explicado ella misma, no quiere hablar mucho sobre este tema porque eso conllevaría hablar sobre su anterior operación, que no salió como ella esperaba. “El tema de esa operación está en manos de mis abogados y el día que esté resuelto podré hablar”, ha señalado. En cuanto a su intervención, que va a tener lugar hoy mismo, la ex de Hugo Sierra ha explicado que van a dejarle el pecho “muchísimo más pequeño” porque lo que busca ahora es comodidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero) el 27 Sep, 2020 a las 12:48 PDT

La ex de Gianmarco Onestini ha decidido hablar sobre este tema porque es consciente de que va a estar bastante desaparecida durante los próximos días y eso puede dar lugar a todo tipo de especulaciones sobre su vida. Por eso, ha decidido contarlo públicamente en las redes sociales y lo ha hecho mostrándose muy nerviosa y emocionada. “Lo tenía que contar”, ha apuntado.

Adara cuenta con el apoyo de Rodri y su madre

A las ocho de la mañana, Adara ha llegado a la clínica estética para operarse. Allí, hemos podido verla acompañada de su madre, Elena Rodríguez, y de Rodri Fuertes. “Al ser la segunda operación es mucho peor porque tengo miedo de que no me quede bien y quiero saber si me van a arreglar lo que ya tenía”, ha expresado mostrándose un poco inquieta por la situación.