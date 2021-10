Para Rosario Mohedano los recuerdos de su pasado están ahora más presentes que nunca. La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano se ha puesto nostálgica y ha tirado de su particular álbum de recuerdos de donde ha salido una fotografía inédita de ella junto a su prima Rocío Carrasco y Rocío Flores que no se había visto anteriormente.

Un momento captado que no hacía presagiar todo lo que vendría con el tiempo (un año después se produciría la brutal pelea entre Rocío Carrasco y Rocío Flores que las separaría hasta ahora). Sin embargo, en esa foto inédita no hay lugar para los rencores y lo único que se aprecia en ella es a Rosario Mohedano, Rocío Carrasco y Rocío Flores de lo más felices y sonrientes de un instante que no ha pasado desapercibido para nadie.

Además de eso, la hija de Rosa Benito no duda en sacar la cara por su prima Rocío Carrasco siempre que puede. El hecho de la reconciliación familiar "no está en mi mano", ha reconocido en alguna ocasión la madrileña, pero sí que ha dejado claro que mantiene relación con su prima: “Yo intento tener contacto con todos los míos. Me vuelco con mi familia, en mi trabajo y ojalá tuviera una varita pero no está en mi mano”, ha explicado la Chayo más conciliadora.