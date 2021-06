Rocío Carrasco, preparada para retomar su agenda profesional: la oferta laboral que podría hacer aceptado

Rocío Carrasco ha tomado las riendas de su vida y eso se ha podido ver cuando ha acudido de cena junto a sus amigos Carlota Corredera y David Valldeperas. Una imagen que no era nada frecuente y que recordaba más bien a un pasado bastante lejano, pero que podría ser la nueva tónica en el día a día de la hija de Rocío Jurado. "No he estado sola en ningún momento", fueron sus palabras y parece que este es su momento para dejar claro que vuelve a la vida pública y esa no es su única sorpresa. La madre de Rocío y David Flores tiene un nuevo proyecto por delante.