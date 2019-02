Ruth Basauri 'MyH', perseguida por un hombre en un parking: “He tenido miedo”

telecinco.es

La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha relatado a través de sus 'stories' de Instagram un desagradable episodio que ha sufrido en un parking mientras se disponía a montarse en su coche. Todavía nerviosa por lo ocurrido, Ruth Basauri ha explicado cómo un extraño la estaba siguiendo.

"Os voy a contar una cosa que me ha pasado y la verdad es que me ha asustado bastante. Ya estoy relajada porque ha sido hace un rato. He estado en Bilbao y cuando he entrado al parking me he encontrado con un chico que estaba montado en un coche y me ha dicho que qué guapa. Le he mirado con una cara de asco que flipáis porque los tíos que van por la calle y te comen me dan mucho asquito", ha comenzado explicando la extronista de 'MyHyV'.

Muy indignada y asustada tras ser perseguida y piropeada por un hombre desconocido, Ruth ha relatado cómo ha ocurrido todo. "Se ha metido en el parking donde estaba yo con mi coche aparcado, no aparcaba y estaba dando vueltas dentro del parking, en subterráneo, siguiéndome. He llamado a mi novio y he estado hablando con él. Le he pedido por favor que no me colgara el teléfono porque me estaba pasando esto. ¡Me estaba dando un miedo que te cagas!

"Me estaba entrando un agobio en el cuerpo que me he puesto hasta a sudar, estaba fatal, me estaba dando miedo. Al final me he montado en mi coche y me he ido. Cuando ya llevaba un rato y ya he visto que no me seguía y que estaba tranquila, que podía marcharme ya y no me iba a pasar nada, ya he colgado el teléfono, he empezado a hacer mis cosas y me he relajado", ha contado la extronista de 'MyH', ya más tranquila desde casa.

Por último, Ruth, muy molesta con algunos de los piropos que recibe por la calle en su día a día, ha explicado que ha decidido hacerlo público para dar visibilidad a este tipo de situaciones que no deberían ocurrir. "Voy a contarlo porque me parece penoso y muy triste que pasen estas cosas. No es no y la gente tiene que tener un respeto. Vale que te digan guapa y tú sonríes, pero con alegría y con gracia, pero en ese plan que te siguen babosos, por favor, no. ¡Qué susto, qué miedo!".