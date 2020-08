Del 'Dragon Girl' a declaraciones públicas: Sandra Barneda y Nagore Robles presumen de su historia de amor

“Enamorarme de ella es lo más fuerte que me ha pasado”. Con estas palabras y entre lágrimas, Sandra Barneda se emocionaba al rememorar los comienzos de su historia de amor con Nagore Robles. La presentadora de Telecinco se abría como nunca antes en televisión ante Jesús Calleja , con quien compartió unos días de aventura, expedición y, sobre todo, superación en ‘Planeta Calleja’. La cuarta edición de ‘Gran Hermano VIP’ marcó un antes y un después en la vida de la también escritora, quien se entrenaba como conductora de ‘El Debate’ de los domingos.

Allí se encontraba la de Basauri, que ocupaba uno de los sillones en calidad de tertuliana, una de las más carismáticas y queridas por la audiencia. En el plató, Sandra y Nagore compartieron opiniones, miradas y gestos de complicidad, mientras iban acercando posiciones. El cariño y la química traspasaron los pasillos de Mediaset e inevitablemente, con la llegada del final del reality, la vizcaína y la escritora dieron un paso más en su estrecha relación. Pero el camino hasta hacer pública su historia de amor no ha sido fácil, os mostramos desde la misteriosa etiqueta 'dragon girl' con la que compartían sus publicaciones hasta las últimas declaraciones de amor públicas en redes.

Sin embargo, en septiembre del año pasado, la noticia de una posible ruptura entre las chicas, después de tres años de relación y un sinfín de altibajos, pillaba a todos por sorpresa. Sandra y Nagore habían decidido darse un tiempo y hacer vidas por separado. Fueron muchas las especulaciones sobre los motivos que se escondían tras esta sonadísima ruptura, una de las más comentadas de la temporada, pero ninguna de las dos se pronunció al respecto. No obstante, tras un periodo de reflexión de cuatro meses de duración, el camino de la escritora y la asesora de ‘MyHyV’ se unía de nuevo y, por fin, rompían con el hermetismo que giraba entorno al noviazgo.

Por supuesto, en esta declaración virtual no faltó el hashtag #DragonGirl, que acompaña a cada una de las fotos que Robles publica en su cuenta de Instagram desde el principio de su relación, incluso cuando era secreta. En una entrevista concedida al programa radiofónico 'Morning Glory', además de hablar de su relación con Sandra Barneda, Nagore reveló que #DragonGirl era el mote elegido por un amigo que la pareja tiene en común. "Me puso el mote de 'Dragon Girl' porque tengo un dragón en mi interior que muchas veces me cuesta calmar e intento dormirlo y calmarlo”, confesaba.