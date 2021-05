Sandra Pica y Tom Brusse tienen que aclarar muchas cosas. Su relación pende de un hilo y la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha puesto rumbo a Honduras para aclarar sus sentimientos y decidir sobre el futuro de su relación con el concursante de 'Supervivientes'. La catalana está haciendo su particular cuarentena antes de cantarle las cuarenta al ex de Melyssa Pinto y, mientras hace tiempo, no ha dudado en presumir de su radical cambio de look.