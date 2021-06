Aurah se siente traicionada por el futbolista Jesé Rodríguez

El canario podría haber sido infiel a la madre de su hijo en un viaje a Ibiza

Las tentadoras Sandra Pica y Nahia Iglesias se desentienden de la polémica

La crisis sentimental entre Aurah y Jesé Rodríguez no deja de dar que hablar. La propia exconcursante de 'GH VIP' hablaba sobre esto mismo, asegurando en su canal de mtmad que su situación con el padre de Nyan no atravesaba su mejor momento. Los rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del futbolista del U.D Las Palmas no han dejado de circular, así como los nombres de las presuntas amantes que este habría tenido.

Aurah ha hablado de traición y ha dejado entrever que ya no se encuentra saliendo con Jesé. Unas palabras que, unidas a la teoría de Amor Romeira sobre la supuesta infidelidad del canario, cobran ahora mucho sentido.

La exconcursante de 'Gran Hermano' aseguraba en su cuenta de Instagram hace tan solo unos días que Jesé Rodríguez habría sido infiel a Aurah Ruiz con Nahia Iglesias, una de las tentaciones de la pasada edición de 'La isla de las Tentaciones'.

La también canaria ha querido desmentir las palabras de amor, asegurando que ella en ningún momento ha tenido ningún tipo de relación con Jesé Rodríguez, al que asegura no conocer siquiera.

"Hola chicos, ya sabéis que no me gusta meterme en polémica, pero estoy recibiendo varios mensajes viéndome envuelta en una situación que es falsa y no me gusta. Por mi parte, nada de lo que se ha dicho públicamente es cierto. No conozco a ninguna de las dos partes implicadas (y ya me he puesto en contacto con ella para hablar "el malentendido" o lo que sea que haya pasado). Simplemente me gustaría disfrutar de mis vacaciones en Ibiza, con mis amigos sin que me tengan que meter en estos problemas de los que ni quiero ni voy a formar parte. Gracias", escribe Nahia en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Pero ella no ha sido la única tentación que se ha visto implicada en la supuesta infidelidad del futbolista al a extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Sandra Pica, la ex de Tom Brusse, también ha estado estos días en Ibiza y a ella también se la ha relacionado con Jesé. Algo que rápidamente la que fuera compañera de Aurah Ruiz en 'La Casa Fuerte' ha querido desmentir a través de sus redes.

"Es cierto que he estado en Ibiza y es cierto que he estado con un grupo de chicos. Cuando salieron los rumores llamé a Aurah porque no he estado con Jesé. Yo no he engañado a Julen porque no es mi pareja, además, él sabe perfectamente con quién estoy pasando mis vacaciones en Ibiza", comenta mientras hace alusión a Julen de la Guerra, con quien empezó a verse tras su ruptura con Brusse.

