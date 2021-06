Aurah Ruiz aclara su situación sentimental y estalla contra Jesé: "Nunca me pagó el dinero del videoclip"

Aunque no ha querido confirmar de manera directa su ruptura con el futbolista del U.D las Palmas, Aurah sí que ha lanzado algunas pullitas contra el padre de su hijo, que podrían ser entendidas como la confirmación de esto mismo. "Me he sentido traicionada", "me condena a no poder dormir todos los días", "no me da esa facilidad que él tiene y yo no poseo (contratar a alguien para cuidar al niño por las noches" o "si sois listos sabréis que algo pasa" son algunas de las contundentes declaraciones que ha hecho la extronista.