¡Por fin! Después de muchos intentos y aplazamientos, Anabel Pantoja y Omar Sánchez han celebrado su esperada boda. Un emotivo enlace que hemos podido ver minuto a minuto y que la pareja celebró en la isla La Graciosa rodeados por algunos de sus familiares y seres queridos. Tras la ceremonia, los recién casados y los asistentes se desplazaron hasta Pedro Barba, donde tuvo lugar la cena y por supuesto una gran fiesta flamenca en la que Anabel se cambió de vestido, no faltaron guiños a la familia Pantoja y en la que Susana Molina, Belén Esteban o Amor Romeira tuvieron un protagonismo muy especial.

Pero no para la fiesta pues estas características restaban movilidad a la novia, que como no podía ser de otra forma, bailó, rio y cantó hasta el final. Por este motivo, no dudó en lucir un segundo vestido. Un 'slip dress' de raso con tirante fino, con pronunciado escote y movimiento que permitió a la novia disfrutar por todo lo alto de su gran día. Esta segunda pieza llevaba el sello de Virginia Abzueta.