Silvia Sicilia 'MyH', duramente criticada por compartir su cambio físico: “No lo podemos permitir”

Pero la felicidad le ha durado poco a la canaria porque los 'haters' han inundado sus redes de insultos. Ante este ataque, la extronista de 'MyHyV' no ha dudado en contestarles y explicar lo apenada que se sentía porque, para colmo, esos insultos venían dirigidos de personas canarias como ella. "Los canarios no somos así, siempre estamos juntos y unidos. Que seas canario me da más repulsión", explicaba muy afectada la joven.

Una mierda para ellos, no me van a hacer sentir mal. No lo podemos permitir

La canaria también ha reflexionado sobre la importancia que ha tenido en su vida no tener complejos y luchar contra esas personas que intentan minarte la autoestima. "Una mierda para ellos, no me van a hacer sentir mal. No lo podemos permitir. Stop bullying", ha comentado una Silvia Sicilia fuerte y feliz con ella misma.