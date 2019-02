Makoke responde a la novia de Kiko Matamoros tras firmar su divorcio: “Ni está enamorado ni es feliz”

, la nueva ilusión de Kiko Matamoros y ha asegurado que no le ve contento con la nueva vida que está llevando ni con su nueva pareja, con la que ya habla incluso de planes de futuro . Makoke, que conoce muy bien a Kiko, tiene claro que no está siendo plenamente feliz en estos momentos.

La colaboradora de Telecinco está dolida con su exmarido Kiko Matamoros . Considera que Cristina "no le pega" y no se parece en nada a ella ni a Angelina Jolie, con la que han llegado a compararla cuando salió a la luz su relación. Además, Makoke teme que Matamoros pierda credibilidad y le aconseja "que se quiera más".

La exconcursante de 'GH VIP' ha contado incluso como se ha sentido en este proceso y en un día tan importante como la firma de su divorcio: "Cuando la notaria nombró a mi hija y habló del día de la boda me emocioné un poco. Le dije adiós, me quise despedir sin más porque no creo que me lo esté poniendo fácil...".