Silvia Sicilia 'MyH' confiesa su peor momento como madre y enseña a su hijo: "Yo os lo cuento todo"

Silvia Sicilia 'MyHyV' recuerda un momento muy especial durante su embarazo

Y a pesar de los momentos en los que se agobia, para Silvia su hijo es lo mejor que le ha pasado en la vida. Y no, no lo decimos nosotros, que también, sino que solamente hay que ver la última publicación de su perfil de Instagram. En ella, la extronista de 'Mujeres y Hombres' recuerda el momento exacto que le dijeron que su bebé no corría peligro tras pasar casi 15 semanas en reposo absoluto.

Como bien dice Silvia en la publicación, la canaria se maquillo y se puso música ante tan buena noticia, experimentando una sensación indescriptible y que le hacía sentir muy poderosa. "Y quería compartir con ustedes unos de los momentos más felices de mi vida... Cuando me quitaron el reposo absoluto cuando estaba embarazada. 15 semanas acostada. Ahí el salón de casa de mi madre donde yo ni me movía, ni casi podía ducharme por las contracciones. Ahí escuché mi móvil donde me decían el bebé ya no corre peligro levántate! Yo rápidamente me maquillé, con calcetines y bragas y me puse música. Me sentía tan poderosa... es algo que jamas podré explicar ya todo había pasado", ha explicado Silvia.