María Patiño 'Sálvame', atacada por su último posado veraniego, responde a los haters: "Sin comentarios"

La estampa que ha levantado tanto revuelo, muestra a María saliendo del agua y sobre el bikini, que no se llega a apreciar bien, esta luce una camiseta extra larga a modo de vestido, que le ha valido el título de 'Miss camiseta mojada', además de todo tipo de opiniones (y no todas favorables) por este simple gesto.

"Ya no te pareces en nada a la anterior Patiño", "Es totalmente artificial, ¡qué pena es no saber aceptarse como una es en la realidad!", "Artificial y creída", "no paras de mirarte y tocarte el pelo hasta posando", han sido algunos de los mensajes más duros que le han dejado publicados.

La respuesta de colaboradora de 'Sálvame':

Ante esa corriente de opiniones negativas, María Patiño ha optado no solo por no entrar al trapo y limitarse únicamente en plasmar con una frase el sentido de todo: "No comments", sino que también ha querido demostrar que no tiene ningún tipo de problema en lucir su cuerpo en bikini sin camiseta y por eso se le ha visto en su último storie luciendo espalda y bikini estilo tanga de lunares mientras de nuevo el mar también aparece de contexto.