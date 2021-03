La extronista de 'MyHyV' ha recibido el apoyo de cientos de mujeres

Silvia Sicilia ha denunciado los hechos y cree en la inocencia del padre de su hijo

Silvia Sicilia se encuentra luchando contra un auténtico drama. La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha querido denunciar públicamente la difusión de un vídeo de contenido sexual que grabó con su expareja hace cinco años y que ha comenzado a circular por una plataforma de pago en los últimos días.

Sin avergonzarse de lo ocurrido, pero sacando todo su carácter, la extronista de 'MyHyV' ha querido dejar claro que el asunto se encuentra en manos de la justicia y que todo aquel que se esté lucrando con el vídeo o lo esté difundiendo sin su consentimiento será amonestado. La canaria, que recientemente hablaba en Outdoor de que abrir su propia cuenta en Only Fans le había salvado, ha querido dejar claro que, que ella comparta contenido erótico a sus suscriptores de pago, no da derecho a nadie a difundir y lucrarse con sus vídeos sin su consentimiento.

La ex de Noel Bayarri ha escrito un extenso comunicado en sus redes sociales, empoderándose a sí misma y dando voz a todas aquellas mujeres que han podido pasar por una situación parecida.

Un manifiesto que ha sido muy aplaudido entre su comunidad de seguidores, en la que ha dejado claro que es "una p*** guerrera" y que esto no acabará con ella. Su expareja y padre de su hijo niega los hechos y asegura que desconoce el origen de la filtración del vídeo, aunque Silvia ha preferido no centrarse en eso sino en aquellos que están lucrándose con sus imágenes.

Silvia Sicilia, una mujer valiente y empoderada con un ejército de mujeres detrás

"¿Recuerdan eso que tanto defendía yo de la no difusión de vídeos que rulaban de alguna chica de tv manteniendo relaciones sexuales? ¿Que no lo hicieran o al menos no contribuyeran a la difusión? Pues es lo que han hecho conmigo. Quiero contar lo que me ha pasado, porque esto no va a poder conmigo y debo hacerlo no solo por mi si no por las muchas mujeres que lo habrán sufrido y mostrar que esto no debe derrumbar a nadie que le pase JAMÁS", comienza diciendo la modelo en su último post de Instagram.

"He sido víctima de una divulgación de un vídeo de contenido sexual, de hace unos 5 años con mi ex pareja. Un vídeo consentido pero para quedarse en la que fue nuestra intimidad, como cualquier pareja que se graba. Si se preguntan si ha sido él, él lo niega, dice que no sabe que ha podido pasar", continúa defendiendo la inocencia del papá de Hugo.

"Pero me he centrado en denunciar la divulgación del contenido. Y no, no hay marcha atrás para aquellos que lo tienen y se lucran ganando dinero con mi cuerpo. Sin consentimiento alguno. Cebando mi vídeo bajo el título Silvia Sicilia de MyHyV foll**do divulga este contenido mínimo 3 veces y te lo enviamos gratis. Y así lo hicieron", explica la modelo, que ha recibido el apoyo de cientos de mujeres.

"Ahora lo que quiero es mostrar mi repudio a todas aquellas personas que han divulgado ese contenido, incurriendo en una ilegalidad. Todo está denunciado y ahora el proceso legal irá indicando qué hay que hacer. Quiero decir, que yo trabaje o no en la plataforma de pago no da derecho a nadie a divulgar ese contenido, pero mucho menos da derecho a nadie a sacar un vídeo de mi intimidad. No es mi trabajo" añade antes de concluir su alegato con un mensaje de ánimo y apoyo hacia todas las mujeres que se vean o hayan podido verse ante un supuesto similar: