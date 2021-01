¡En exclusiva! La extronista de 'MyHyV' cuenta su experiencia en OnlyFans

Silvia Sicilia descubre el lado oculto de la famosa plataforma: “Yo no hago porno”

Nació como una plataforma para compartir contenido exclusivo con los seguidores más fieles, pero hoy OnlyFans es la red social de contenido erótico por excelencia. La ausencia de censura en esta plataforma ha favorecido que muchas personas se decidan a compartir sus fotos y vídeos más atrevidos a cambio de una cuantía económica mensual que muchos de sus admiradores están dispuestos a pagar.

Los contenidos más solicitados llegan de la mano de famosos que, despojados de tabúes y con total naturalidad, sacan su lado más sensual para complacer a sus fans. Si antes muchos soñaban con su ídolo ligero de ropa, hoy es posible que lleven sus sueños a la realidad por una cuantía económica. No solo eso, esta red social que adquirió popularidad durante el confinamiento permite conectar de una manera más íntima y cercana con celebridades o incluso recibir un mensaje personalizado pagando un precio más elevado.

Famosos de Telecinco como Patricia Steisy, Álex Bueno o Silvia Sicilia han decidido sacar a la luz sus imágenes más picantes o compartir momentos íntimos y tórridos mediante esta herramienta, todo aquello que otras redes como Instagram les censuran y prohíben publicar.

Silvia Sicilia, extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, nos cuenta su experiencia en esta nueva plataforma: “Lo conocí a través de una amiga en un momento complicado de mi vida”. Como para otras muchas personas, OnlyFans se presentó en la vida de Silvia como una oportunidad económica justo cuando se vio obligada a cerrar su negocio debido a la crisis del coronavirus. Hoy, la influencer recibe su principal fuente de ingresos de esta plataforma. “Yo soy muy sexy, muy sensual y me gusta mostrarme así en mis redes sociales”, explica, “ya me había desnudado para Interviú, ¿por qué no poder hacerlo en una plataforma bajo pago?”

Y es que lo más llamativo de esta plataforma es la rapidez y eficacia para ganar dinero. Según datos de Bloomberg, 500.000 personas se unen a diario y la empresa ha llegado a facturar 2.000 millones de dólares en 2020. Esto es gracias a que la herramienta se queda una comisión del 20% del dinero total que obtienen los creadores, que pueden fijar la suscripción a su contenido entre los 5 euros mensuales hasta un máximo de casi 50 euros. Además, el creador puede recibir un dinero extra por cada contenido especial que realice para un seguidor concreto. De este modo, la actriz Bella Thorne asegura que llegó a embolsar un millón de euros en tan sólo 24 horas.

Silvia reconoce que esta nueva herramienta le ha ayudado a superar la crisis que sufrió al perder su principal trabajo: “Tuve estrés y ansiedad, fue muy duro... Pero esto me ha salvado, ahora me siento realizada con mi trabajo”. Gracias a ello puede continuar manteniendo una vida plena y feliz junto a su hijo como madre soltera. Su perfil ha llegado a estar entre los mejor valorados de toda la plataforma y sus suscriptores se deshacen en piropos y agradecimiento por el contenido exclusivo que ofrece.

¿Cómo lo ha conseguido? Con las cosas muy claras: para ella es importante marcar los límites, tener un carácter fuerte y sobre todo cuidar al máximo la calidad de su contenido. “Cada uno lo lleva como quiere, todo es respetable” explica la ex de Nacho Vidal, y aclara: “yo tengo mi límite: no voy a hacer porno, al menos por ahora”. Ella prefiere los vídeos en solitario donde muestra su erotismo, realiza movimientos sensuales e incluso conecta con sus seguidores vídeos en directo, los que mima y presta una atención especial y cercana. “Llevo ya cinco meses y me lo tomo muy en serio, he llegado a conseguir amistades incluso charlando con mis suscriptores”.

Precisamente el trato con su público es lo que más destaca la que fuera tronista de ‘MYHYV’: “Me respetan muchísimo, tenemos un trato muy bueno y nunca he tenido problemas con nadie.” No se sobrepasan, no recibe faltas de respeto y si algo no funciona simplemente se despiden con cordialidad. “Puede que sea gracias a mi carácter fuerte, no todo tiene un precio y sé marcar mis límites”. Algo que sí ha sufrido es una de las últimas polémicas que muchos usuarios están denunciando: el robo de contenidos, práctica ilegal que se extiende mediante el envío de sus vídeos por Telegram y otras vías sin su permiso.

La canaria cuida su contenido, se encarga personalmente de su perfil y emplea tiempo y dedicación en crear nuevas imágenes y vídeos sugerentes. Para acceder a sus contenidos, actualmente sus seguidores pagan una suscripción de 12 dólares (10 euros aproximadamente) por mes. Teniendo en cuenta que la extronista posee más de 120.000 seguidores en Instagram, si tan sólo la mitad de ellos se trasladase a OnlyFans (y restando el porcentaje que se queda la web), podría llegar a ganar casi 400.000 euros en un mes. Sin embargo, es difícil establecer una cifra: los precios van variando en función de ofertas o contenidos especiales, y el número de suscriptores cambia cada mes.