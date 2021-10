Se trata de la pareja de la que todos hablan y no es para menos porque cuando están juntas son puro fuego. Sofía Cristo y Fiama Rodríguez tratan de no poner etiquetas a lo suyo y de ir despacio, pero de lo que no hay dudas es de lo que han sentido dentro de 'Secret Story' y también fuera. Prueba de ello ha sido la última foto que ha publicado la canaria y que no ha pasado nada desapercibida para la hija de Bárbara Rey.