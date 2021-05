Sofía Cristo se pronuncia sobre Ares Teixidó, la nueva novia de Bruna Manzoni

Además, a pesar de que no la conoce personalmente, la comentarista de 'Supervivientes' se ha lanzado a opinar sobre Ares Teixidó basándose en lo que personas muy allegadas a ella le han comentado. "Es muy amiga de Luis Rollán y él me ha hablado muy bien de ella. Estoy muy contenta porque hacen muy buena pareja . Bruna está supercontenta y están superenamoradas”, ha señalado Sofía Cristo con la naturalidad y la espontaneidad que tanto la caracterizan.

Eso sí, Cupido no ha tenido tanto atino con la Cristo, que de momento sigue disfrutando de su soltería . "Yo estoy soltera, como siempre. Esto ya es un estilo de vida", ha reconocido la joven de 37 años que, a pesar de que asegura que "vive así muy feliz", lo cierto es que no le tiene la puerta cerrada al amor.

"No estoy cerrada al amor, pero no encuentro a nadie que vaya en la misma dirección que yo. No lo busco. He aprendido a estar sola y me gusta", ha señalado ante las preguntas de la prensa, que también han querido saber la última hora sobre el estado de salud de su madre, que ha estado ingresada a causa de una neumonía bilateral provocada por el Covid.