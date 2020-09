Ahora que está participando en ‘Sola’, el nuevo ‘reality’ de Mediaset, analizamos quiénes son esos enemigos y los motivos por los que no quieren ni ver en pintura a la novia de Kiko Jiménez. Aunque su relación con algunos de ellos es mucho peor que la que mantiene con otros de los integrantes de esta extensa lista, Sofía no es del agrado de ninguno de ellos y todos han dejado muy claras las razones de su enemistad.

Si hay alguien con el que Sofía acabó realmente mal, ese es Alejandro Albalá. El ex de Chabelita Pantoja intentó reconquistar el corazón de la de Pamplona tras su ruptura, pero las cosas no salieron como él esperaba y a día de hoy no mantienen ningún tipo de relación. La colaboradora de televisión recalcó en varias ocasiones que consideraba que Albalá había sido un “mantenido” y los dos sacaron sus trapos sucios a relucir en numerosas entrevistas y programas de Telecinco.

El conflicto entre Gloria y Sofía viene de lejos. La ganadora de ‘Gran Hermano’ consiguió convertirse en el paño de lágrimas de Kiko Jiménez tras su sonada ruptura con la hija de Ortega Cano. Desde entonces, ninguna de ellas puede ni verse. Su relación es tan mala que no han dudado en enzarzarse públicamente a través de las redes sociales, donde se han dicho de todo (y nada bueno). En estos momentos, ambas parecen haber firmado una tregua y no han vuelto a protagonizar ninguna discusión.

Que Sofía Suescun y Kiko Jiménez no son del agrado del ex de Rocío Carrasco lo tenemos claro. La relación entre la reina de los ‘realities’ y el colaborador de ‘Sálvame’ es totalmente inviable en estos momentos. Durante los últimos meses, los reproches por parte de ambos no han dejado de sucederse y ha tenido lugar algún que otro cruce de acusaciones que evidencia su mala relación. Sin ninguna duda, Antonio David se ha convertido en uno de los enemigos íntimos de la ex gran hermana.