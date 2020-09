Aurah Ruiz habla sobre su juicio con Jesé Rodríguez y cuenta lo que ha pasado: "Estoy segura de mi verdad"

"Voy a entrar en un tema que no quería entrar: lo que me pasó la semana pasada con la justicia", ha expresado con total sinceridad. Tal y como ha contado, hace tan solo unos días tuvo un juicio porque el padre de su hijo la denunció por hablar de "su vida". Debido a esto, que ocurrió hace dos años, Aurah ha tenido que acudir a los juzgados y ha explicado que lo ha pasado muy mal.

Aurah ha desvelado la cantidad de dinero que le piden en ese juicio y los motivos por los que ha tenido que asistir a declarar ante el juez. "Estoy segura de mi verdad", ha expresado a la vez que ha contado que Jesé no se presentó al juicio en cuestión. Aunque él no acudió a la cita, la expretendienta de 'MyHyV' ha desvelado qué sucedió y cuándo será su próximo juicio.

Aurah Ruiz aclara qué ha pasado en su juicio con Jesé Rodríguez

Aurah Ruiz ha confesado lo siguiente hablando sobre este tema: "Me toca sufrir unos meses más. Ya me acostumbré, pero mi familia lleva sufriendo esto mucho tiempo y no pueden ni dormir porque lo pasan muy mal". Además, ha asegurado que no pudo dormir después de lo que pasó y el motivo por el que se puso tan nerviosa tras la ausencia de Jesé Rodríguez.