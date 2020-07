Sofía Suescun y Kiko Jiménez acaban en el hospital durante sus vacaciones en Ibiza

Hace unas horas la parejita no hacía otra cosa que presumir de sus exclusivas vacaciones y pasear su amor en las redes sociales. Sus últimas publicaciones no eran otra cosa que besos, arrumacos, playas paradisíacas, cenas románticas y un largo etcéterea. Pero no todo es como parece...

Sofía Suescun y Kiko Jiménez confiesan qué ha ocurrido

En este complicado episodio, Sofía ha contado con el mejor de los enfermeros: su novio Kiko. “Mi niño me ha duchado, me ha llenado de crema y me ha puesto paños de agua congelada (…) es la primera vez que me pasa. Hay que protegerse muchísimo e hidratarse infinitamente”, ha señalado la influencer junto a una fotografía en la que podemos verla con un paño sobre la frente y mordiéndose el labio en un claro gesto de malestar.