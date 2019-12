Sofía Suescun y Kiko Jiménez posan sin ropa en la cama: "No concibo noche sin agarrarle"

Pese a las numerosas polémicas en las que se ha visto envuelta la pareja durante los últimos meses, parece que la relación entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez es cada vez más fuerte. Rumores de infidelidad, enfrentamientos y confesiones públicas e incluso un altercado con la policía: no hay nada que pueda romper el fuerte vínculo que los exconcursantes de ' GH ' han creado. Prueba de ello son los numerosos posados que la parejita de moda publica casi a diario en sus respectivos perfiles de Instagram. ¡Y la impactante fotografía desnudos que han protagonizado hace unas horas!

Tumbados en la cama y sin nada de ropa, la ganadora de ' Gran Hermano ' y su chico han posado abrazados en lo que podría ser una de sus noches de pasión. Además, Sofía se ha puesto reflexiva y ha acompañado la comentada fotografía de unas románticas palabras dedicadas a su amor. "Estoy preocupada, para los enamorados, quiero preguntaros si vosotros podéis dormir separados, porque yo no concibo noche sin agarrarle... ¿os pasa lo mismo?", ha comentado.

Un romántico gesto que Kiko no ha dudado en corresponder en público, demostrando lo enamorado que está de la exgranhermana y haciendo una reveladora confesión: "Yo no puedo separarme durmiendo y sin dormir", ha asegurado el ex de Gloria Camila.