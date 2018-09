Sophie y Álex 'MyH' se confiesan: Hubo una tercera persona, pero lo han superado

Ya han pasado cerca de tres meses desde que Sophie y Álex decidieron irse de la mano de 'Mujeres y Hombres' en una improvisada 'refinal' de la tronista. Desde entonces, han sido muchas las dudas por parte de sus seguidores sobre si la parejita estaba junta o no tras darse esta oportunidad. A través de un emotivo vídeo, ha sido el propio Álex el que ha querido aclarar en qué punto se encuentra la relación en estos momentos.

Mostrando total sinceridad, Álex ha reconocido que hubo una tercera persona en este intento de relación entre Sophie y él: "Yo empecé a conocer a otra chica, a hablar con ella, a quedar con ella y a estar con ella, pero no de golpe. En todo momento Sophie lo sabía, pues yo le contaba todo y ella me contaba todo".

Aunque parecía que Álex iba a confesar que tras esto puso fin a su relación con Sophie, la cosa no fue así. Tras conocer a esta chica, tanto él como Sophie se dieron cuenta de que se echaban de menos. "Sophie y yo, al distanciarnos, nos echábamos de menos y nos dimos cuenta de que yo quería estar con ella, ella conmigo y que si lo intentábamos tenía que ser de verdad. No nos valían los: ya nos veremos. Nos queríamos un montón y fue cuando dijimos: vamos a intentarlo, vamos a hacer las cosas bien, no vamos a dejar que nadie se meta por medio. Que digan lo que quieran, que hablen lo que quieran, que los importantes somos ella y yo".