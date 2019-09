Telecinco y la música: Ponemos a examen el éxito musical de los telecinqueros

Analizamos la trayectoria musical de los rostros de Telecinco

Han sido muchos los rostros de Telecinco que han decidido dar rienda suelta a su vena más artística lanzándose de lleno -y sin paracaídas- al mundo musical. Algunos con más arte, otros con mejor acogida... Pero siempre con la intención de convertirse en las reinas y los reyes de la pista con sus 'temazos' que tan buenos momentos nos han regalado.

Ylenia Padilla

Hace ya cuatro años desde que Ylenia nos enganchara -aún más- a todos con su pegadizo "Pégate", una canción que cosechó un éxito indiscutible...¡Y es que no hay discoteca en la que no haya sonado alguna vez! La de Benidorm cuenta, a día de hoy, con 19.000 oyentes mensuales en Spotify... ¡Casi nada! Por no hablar del videoclip, que acumula ¡más de 16 millones de visualizaciones en Youtube. La exconcursante de 'GH VIP' se estrenó en el mundo de la música deleitando con sus 'tiki tikis' y meneítos con un ventilador que ponía su cabello al viento...Y es que, ¿qué es una diva sin su buen ventilador de aire? Y sino que se lo digan a Paulina Rubio.

Sofía Suescun

La reina de los 'realities' no se conformó con la televisión. La ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' también hizo suyas la pistas de baile. Sofía Suescun se despedía del 2018 lanzando su primer single musical, 'Muévelo', con un videoclip que acumula más de 2 millones de visualizaciones en Youtube y en en el que podemos ver a la 'pamplonica' al más puro estilo 'dominatrix'. Sofía presentó la canción en exclusiva en 'Viva la vida' ¡cantando y bailando al mismo tiempo! ¿Hay algo que se le resista a nuestra Sofi?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 7 Dic, 2018 a las 2:38 PST

Elettra Lamborghini

Si hay un nombre que no puede faltar en esta lista es el de la nieta del fundador de la compañía italiana de coches de alta gama, Lamborghini. La que fuera concursante de 'GH VIP' se ha convertido en toda una estrella del mundo de la música. Elettra Lamborghini no ha lanzado ni una, ni dos...Sino cuatro canciones que en total acumulan casi 150 millones de visualizaciones en Youtube...¡Y no nos extraña! La italiana se ha juntado con lo más 'top' de la industria. Sin ir más lejos, su último tema, 'Tócame', cuenta con la colaboración del rapero internacional Pitbull, conocido por sus canciones junto a Jennifer López o Marc Anthony.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) el 29 Jul, 2019 a las 8:56 PDT

Amor Romeira

Otro rostro habitual de la cadena que también ha probado suerte en el mundo de la música es Amor Romeira. A la ex granhermana no parece haberle ido del todo mal en su andadura musical, pues en apenas un año ha sacado cuatro temas: 'My boy' -que acumula más de un millón y medio de visualizaciones en Youtube-, 'Mujeriego', 'La malquerida', en colaboración con el también exconcursante de 'Gran Hermano' El Jhota, y su último sencillo, 'Ubikaina'. Sensual y provocativa, Amor se ha ganado con creces su puesto entre las telecinqueras con más éxito en el panorama musical.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amor Romeira (@amorromeira) el 10 Abr, 2019 a las 9:37 PDT

Carolina Sobe

Con motivo de la celebración del Orgullo en Madrid, la exuberante exconcursante de 'GH VIP' se calzaba sus zancos de tacón, se enfundaba en sus provocativos 'bodys' y se subía al escenario para convertirse en ¡todo un icono del colectivo LGTIB+! Su canción, 'Únete a la fiesta', se ha convertido en todo un himno y aunque -por desgracia- de momento no cuenta con videoclip, han sido muchos los seguidores que le han pedido a "la Sobe" que se lance a grabar un vídeo musical que, estamos seguros, sería todo un espectáculo digno de ver.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carolina (@carolinasobe) el 5 Jul, 2019 a las 3:11 PDT

'Fresita' Nuria

¡La ganadora de la quinta edición de 'Gran Hermano' nos ha dado una grata sorpresa a todos! Fresita ha resucitado su carrera musical lanzando su segundo sencillo: 'Bandida'. Un tema al más puro estilo Leticia Sabater que en un mes ha conseguido acumular más de 85 mil visualizaciones en Youtube. Sin embargo, la acogida de la canción de Fresita no ha sido del todo positiva pues ha contado con las duras críticas del reconocido productor musical, Alejandro Abad: "El estilo de Fresita es amargo, se cayó del árbol prematuramente de la planta, no está para nada maduro. Es un estilo que solo pude gustar a algún tipo de extraterrestre", ha señalado el que fuera concursante de 'GH VIP'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fresita Nuria (@fresitanuria) el 15 Jul, 2019 a las 2:57 PDT

Asraf Beno

"Si Omar Montes puede, todos podemos cantar": este era el dardo envenenado que le mandaba Asraf al ex de Chabelita. Porque sí, el modelo también ha decidido probar suerte en el mundo de la música. Asraf se ha bajado de las pasarelas y ha cogido el micrófono para subirse a las tarimas de las discotecas. El modelo se ha estrenado con 'Intriga', un tema con mezclas latinas y árabes. Una fusión de éxito en cuyo videoclip podemos verle bailando, con su mirada seductora hacia la cámara y camelando a todas las chicas de la disco.

María Jesús Ruiz

¿Quién no recuerda el salero de María Jesús Ruiz cantando 'Déjate querer'? ¡Si hasta el propio Sebastián Yatra cayó rendido a los encantos de la que, meses después, se convertiría en la ganadora de la última edición de 'GH VIP'! Pues bien, ahora ha llegado el momento que todos estábamos esperando: La de Andújar se ha convertido en la nueva promesa musical de Telecinco con "un tema muy acorde con la personalidad de la bella modelo", tal y como han comunicado desde la productora musical.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Jesus Ruiz Garzón (@mariajesusruizg) el 18 Jul, 2019 a las 9:22 PDT

Isa Pantoja

Pero, sin duda, podemos decir alto y claro que el estreno musical más esperado de la historia de Telecinco era el suyo: Isa Pantoja, rebautizada como Isa P. ha decidido -por fin- seguir los pasos de su madre. Con su incursión en el mundo de la música, Chabelita quiere demostrar que ella también lleva el "artisteo" en las venas... Y es que no hay nadie en su familia que no haya demostrado, alguna vez, sus dotes artísticas. Ahora ha llegado su turno: Isa P. aterriza en el panorama musical para llevar a lo más alto de las listas de éxito su criticado primer sencillo: 'Ahora estoy mejor'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isa P (@isapantojam) el 11 Sep, 2019 a las 6:50 PDT