Sin embargo, al abrirlo no encontramos ninguno de estos objetos. Tal y como ha confesado ella misma en exclusiva a la revista Lecturas, Terelu Campos tiene una curiosa "manía" y no puede salir de casa y acudir a una discoteca sin " seis latas de mi refresco favorito versión ‘light’" en su bolso.

La noche prometía y la madre de Alejandra Rubio, que también estuvo presente en el cumpleaños de la princesa del pueblo, no dudó en llevar consigo un pack de latas. Para la tertuliana, disfrutar al máximo de sus combinados sin sentirse culpable por el azúcar de las bebidas carbonatadas es fundamental y por ello, no duda en llevar de casa sus propios refrescos.

¿Por qué? Sencillo: "Últimamente no lo tienen en todos los locales". Desconocemos cuál es la bebida que se agota o no está disponible en los locales que frecuenta Terelu, sin embargo, para evitar riesgos y poder disfrutar de sus combinados 'sin culpa', la comunicadora prefiere ser precavida y llevarlos desde casa. 'Just in case'.