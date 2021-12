Con el corazón roto en mil pedazos, la colaboradora de 'Viva la vida' ha atendido a la prensa que la esperaba a la entrada del velatorio y la recibía con su más sentido pésame. Mostrándose muy agradecida por el cariño recibido en estos momentos tan duros , la hermana de Carmen Borrego no ha dudado en recomponerse para honrar la memoria de la Forqué compartiendo con todos un emotivo recuerdo que, de ahora en adelante, guardará en lo más profundo de su corazón.

A pesar de la tristeza que la inunda en estos momentos, la presentadora y colaboradora de televisión ha preferido mostrarse agradecida por haber podido cruzar su camino con el de Verónica Forqué. " Le doy gracias a la vida por habérmela puesto en mi camino . A las mujeres que solo tenemos un hijo nos une algo especial. A mí se me iluminaba la cara cuando Verónica, desde el primer día, solo me hablaba de su hija y de la mía. Creamos un vínculo especial", ha reconocido la que fuera colaboradora de 'Sálvame'.

Fue durante el desfile de Eduardo Navarrete , en el que tanto Terelu como Forqué eran protagonistas y ejercían de modelo. De última hora, el padre de Alejandra Rubio tuvo que acercarse a las inmediaciones del evento para prestarle a su ex unas gafas de sol para el desfile. Una oportunidad de oro en la que el empresario aprovechó para pedirle a su exmujer que le presentase a su ídolo, Verónica Forqué .

"En los años que he estado con mi exmarido, jamás me ha pedido hacerse una foto con nadie", ha reconocido la colaboradora, que ha desvelado cómo se sucedió esta anécdota que terminó con la tan ansiada fotografía convirtiéndose en una realidad. "Le dije a Verónica que el padre de mi hija jamás en la vida me había pedido hacerse una foto con nadie más que contigo, mi amor", ha comentado la andaluza, transportándose a ese momento y sacando a relucir el profundo cariño que había entre ambas.