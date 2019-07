Thais 'MyHyV' posa desnuda en la recta final del embarazo: "Mi amor más preciado"

"Mi amor más preciado", ha escrito Thais junto a la bonita publicación que ya acumula más de 10.000 'likes'. Además, la joven ha querido aprovechar este dulce momento para dedicar unas románticas palabras a su chico, al que ha dado las gracias por aparecer en su vida: "Después de años conociéndome a mí misma, descubriéndome, divirtiéndome, experimentando, viviendo, disfrutando, haciendo lo que me apetecía en cada momento, y a la vez añorando esto, por fin apareció la paz: Apareció el amor, la calma... Apareciste tú. Gracias por darme seguridad, cariño, confianza, felicidad, diversión y el mejor amor. Pero sobre todo, gracias por darme lo mejor de mi vida . Pronto seremos uno más. No queda nada. Te amamos, Elián".

La expretendienta de 'MyHyV' confiesa que no era un bebé buscado

La noticia de su embarazo fue una noticia que pilló a todos por sorpresa... ¡Incluida a la propia Thais! Aunque ahora se muere de ganas de tener entre sus brazos a su pequeño, la expretendienta anunció el resultado de su test de embarazo confesando que no había sido algo premeditado: "No ha sido buscado, aunque tampoco estábamos poniendo medios. Justo este mes me iba a comprar las pastillas anticonceptivas, pero la vida me ha dado esta sorpresa y ha querido que así sea. Llevamos poquito juntos, por eso quería disfrutar un poco más de mi relación... pero ¡así es la vida!", anunciaba Thais en sus redes.