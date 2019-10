Toñi Moreno muestra su tripa y posa junto a Pastora Soler: "No me resisto a mostraros esta foto"

"No me resisto a mostraros esta foto. Hoy hemos compartido plató en algo que veréis pronto.... compartimos también la ilusión por traer al mundo a una nueva personita ... y la pasión por nuestro trabajo. Amiga @pastora_soler que maravilla tenerte como amiga. Te quiero", ha escrito la presentadora junto a una imagen con la cantante Pastora Soler.

Precisamente Toñi Moreno no sólo ha presumido de barriguita con su amiga Pastora porque la presentadora hacia lo propio con otra imagen en la que posaba con una sonrisa y completamente sola. En la fotografía se puede ver a la presentadora gaditana con una aplaudida camiseta con la siguiente frase: "We are two". En la publicación, la estrella de Cuatro ha comentado lo siguiente: "Decía un actorazo americano que en el cine le pagaban por la espera que sufría entre escena y escena .... En la tele no es muy diferente".