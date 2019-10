Rosa Benito posa con la hija de Chayo Mohedano en su octavo cumpleaños: "Eres un regalo en mi vida"

Rosario Mohedano dedica una bonita carta a su hija en su octavo cumpleaños

"Por más que te hubiera soñado jamás me pude imaginar que superarías con creces cualquier expectativa de hija que pudiera tener. Eres maravillosa. Tu sonrisa y esa mirada pillina que me desarma cualquier esquema... Esas ganas de amar y de vivir tan de verdad. Tu arte ... tu manera de ser ...toda tu me tiene enamorada", empieza el escrito, en el que describe lo emocionante que ha sido la experiencia como madre de ella, y termina con una bonita felicitación en el octavo cumpleaños de su pequeña: "Te miro y no puedo creerme que hoy cumplas 8 años ... Cómo pasa el tiempo hija mía...y que bonito, que bonito es todo tu lado. Te quiero, Alejandra.