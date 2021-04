Tony Spina se declara por primera vez a Marta Peñate: "Gracias por hacerme tan feliz"

La declaración de amor del joven no ha pasado desapercibida para Marta Peñate, quien no ha dudado en expresar lo feliz que está al lado de Tony en su perfil oficial de Instagram. “Pondría la típica frase papelona de Google, pero con lo feliz que se me ve en la foto ya me vale”, ha escrito en el texto que acompaña a una imagen en la que aparece con él.