Triana Ramos reaparece tras cinco años: "Empiezo de cero sola con mi hijo"

Triana vuelve pisando fuerte con una sincera entrevista en exclusiva

La extronista ha roto con el padre de su hijo y comienza una nueva vida

Triana Ramos dio el salto a la fama hace cinco años tras ser relacionada con Kiko Rivera Pantoja, con el que mantuvo una corta pero intensa relación. La cosa no quedó ahí y, siendo muy joven, acabó convirtiéndose en un rostro habitual de Telecinco que posteriormente llegó al trono de 'MyHyV' para encontrar el amor.

Ahora, poco queda de aquella chica inocente que prefería guardar silencio ante las críticas para no entrar en más polémicas que las que ya la rodeaban por aquel entonces. La sevillana ha sido madre, ha madurado mucho en este tiempo y empieza una nueva etapa con su hijo, de tan solo un año y medio, tras romper con su pareja.

La influencer se ha abierto por completo en una entrevista para 'Outdoor' reapareciendo en exclusiva tras años alejada de los medios. Con ella, recordamos su paso por televisión, su fugaz relación con Kiko Rivera y, sobre todo, nos centramos en su vida actual como madre soltera y modelo. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' cierra además un capítulo de su vida que le hizo sufrir mucho y del que le costó un largo tiempo recomponerse.

En estos años tu vida ha dado un giro radical, ¿cómo es ahora?

Ahora mi vida es bastante cuadriculada. Me levanto, llevo a mi hijo al colegio, hago mi rutina de gimnasio e intento buscarme la vida en el mundo del modelaje.

Fuiste mamá muy joven, ¿cómo está siendo tu experiencia?

Creí que estaba preparada para ello. Cuando ya estaba embarazada pensaba: ¿qué estoy haciendo? Conocí al padre de mi hijo y a los seis meses me quedé embarazada. Me agobié un poco, pero con el tiempo he ido viendo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Tengo a mi hijo, que tiene un año y medio ahora, y es una experiencia súper bonita y enriquecedora.

¿Fue buscado?

No fue buscado en sí, pero digamos que no poníamos medios. Si venía, venía. Éramos dos personas enamoradas en ese momento y nos alegró mucho la noticia.

Actualmente, ¿sigues con el padre de tu hijo?

No sigo con él, soy madre soltera. Nos llevamos bien y no ha habido mal rollo ni problemas. Lo hemos dejado hace un mes definitivamente. Llevábamos mal mucho tiempo y realmente no nos conocíamos como para formar una familia. Estamos separados y empiezo de cero sola con mi hijo.

¿Te hubieras pensado mejor el hecho de tener un hijo tan pronto con tu pareja?

Me lo hubiera planteado de otra manera. Siempre he vivido con la idea de una familia unida y la verdad que me vine muy abajo cuando vi que mi sueño de crear una familia no se cumplía. Ahora tengo lo más bonito de mi vida, pero igual sí me lo hubiera replanteado.

¿Cómo es la relación con él?

Me llevo bien, creo que es una maravillosa persona y un buen padre. No le cambiaría por nada del mundo. Simplemente, en la relación de pareja no somos compatibles.

Ahora que estáis separados, ¿te preocupa tu hijo?

Está todo muy reciente y en ‘stand by’, nos estamos separando. No sé si en dos meses yo me habré vuelto a Sevilla o lo habremos vuelto a intentar. De momento, por mi parte no quiero. La puerta no está totalmente cerrada. Es una persona muy buena y no estoy preocupada porque tanto él como yo queremos lo mejor para el niño. No tengo ningún miedo de perder a mi hijo.

¿Qué edad tiene el padre de tu hijo?

42 años.

¿Fue difícil para ti comenzar una relación con alguien más mayor que tú?

No fue nada difícil, mis padres se llevan 22 años y siempre he tenido esa referencia de edad. Nunca me ha condicionado esto ni ha sido un impedimento para nada. He estado con muchos tipos de personas, nunca con un estereotipo concreto. Me enamora mucho la persona y, sobre todo, cómo se porten conmigo. Soy súper cariñosa y si me dan cariño…

Se dijo hace un tiempo que te casabas con un millonario, ¿es cierto?

Que me presenten al millonario porque no sé dónde está. Vosotros sabéis una o dos parejas que he tenido, pero he tenido a más personas y solo se ve lo que quieren enseñar.

Actualmente, ¿estás casada?

Estoy soltera, nunca me he casado.

Se habló mucho de tu relación con Álex Casademunt, ¿qué hubo realmente entre vosotros?

Entre él y yo no hay nada más que una amistad, somos imprescindibles el uno para el otro. Era mi compañero de piso, le conocí gracias a una chica. Es alguien en mi vida que nunca me va a faltar. Nunca tuvimos nada como se dijo.

Trabajasteis juntos en una obra de teatro, ¿te gustó tu experiencia como actriz?

Me metió en su obra de teatro y lo pasé realmente mal. Me hicieron boicot las otras actrices que allí debutaban. Yo era como la enchufada y estaba en un momento muy difícil de mi vida. Acababa de salir de la tele y no encajaba muy bien todo lo que me pasaba. Si llego a tener esa oportunidad ahora, con la edad que tengo, lo hubiera afrontado de otra manera. Sentí, vi y vieron que lo mío no era la interpretación.

En la actualidad, ¿a qué te dedicas?

He estado tres años sin trabajar, con mi pareja y cuidando de mi hijo. Trabajaba en un gimnasio y en la noche y con lo del embarazo dejé de trabajar. Ahora, con el tema de la separación, estoy buscando trabajo y también intentando dedicarme al mundo de la moda, que me encanta y creo que puedo servir para ello. He empezado a estudiar un curso de veterinaria. Abro paréntesis por si alguien quiere mi currículum (risas).

¿De qué has trabajado durante todo este tiempo?

Desde los 18 años he estado trabajando de azafata, de camarera, repartiendo panfletos por la calle…de mil cosas. Siempre he estado en activo. A mí nunca se me han caído los anillos ni se me van a caer. Además, ahora que tengo a una persona que depende de mí, si tengo que aprender a hacer cualquier cosa lo haría, por mi hijo lo que sea.

¿Cómo fue tu experiencia trabajando en el mundo de la noche?

He trabajado mucho tiempo ahí. Es un mundo en el que se gana dinero de forma rápida y encima te diviertes y te lo pasas bien. Pienso que es para disfrutarlo en un momento de tu vida, pero tienes que saber dónde te has metido y saber parar. La noche lleva a muchos sitios donde tienes que saber decir que no. Yo nunca me perdí ni nada en ese tiempo porque sabía lo que hacía. Si es cierto que cuando llegué a Madrid me sentí perdida y por encajar hacía cosas que igual ni quería hacer, pero me di cuenta rápido.

¿Alguna vez has tenido algún problema de adicciones?

Nunca he tenido ningún problema porque soy una persona que no es adicta a nada.

En todo el tiempo que estuviste con el padre de tu hijo, ¿os llegasteis a plantear la boda?

Yo siempre me la he planteado. Soy una persona súper romántica y me encantaría conocer a alguien que me lo pidiera e ir al altar. Me muevo mucho por el corazón y creo en el amor, aunque no me haya funcionado nunca.

A día de hoy, ¿estás conociendo a alguien?

No estoy preparada para conocer a nadie todavía. Estoy dedicada a mi hijo y viendo qué hago con mi vida

¿Cómo te va en tu carrera como modelo?

Sorprendentemente me va bien. He empezado hace poco y me están saliendo cositas. Me van llamando y se están interesando por mí. Después de estar tanto tiempo sin trabajar, la verdad que esto te sube la autoestima y te hace valorarte más como persona en plan: “Yo valgo, sirvo para esto”.

¿Sigues algún tipo de dieta estricta para estar en forma?

No sigo una dieta como tal, simplemente me cuido. Una vez a la semana sí que como pizza o hamburguesas, pero suelo mantener una alimentación adecuada.

¿Consideras que el mundo de la moda es muy complicado?

Creo que sí que es un mundo muy complicado. Tienes que tener contactos, hay muchos hándicaps como la edad, los tatuajes…Pero si es algo que te gusta, tienes que dedicarte en cuerpo y alma a ello. Hay muchas chicas guapas y más jóvenes que tú. A partir de los 25 años aproximadamente ya se empieza a considerar mayor a una modelo.

¿Tú has tenido problemas?

Yo con el tema de los tatuajes, por ejemplo, sí que he tenido algún problema. En algunas cosas de moda luego me los han tapado. Creo que hoy en día la gente tiene tatuajes y se los hace como un sello de identidad. Si no gustan es fácil, los editas y se eliminan.

¿Cómo te defiendes con las redes sociales?

La verdad es que me siento un poquito lenta. Me cuesta, pero poco a poco me voy llevando mejor con ellas. Me han hackeado la cuenta dos veces y he tenido que empezar de cero con las redes.

¿Crees que son muy importantes hoy en día?

A día de hoy creo que las redes lo son todo. En moda es como tu currículum. Pueden saber cuántos seguidores tienes, qué subes, qué has hecho, cómo te tomas las fotos. Para mí, por lo que veo y tal, son muy importantes.

¿Estas a favor de mostrar a los hijos en ellas?

Sí, yo muestro al mío y no veo nada malo en ello, mientras los muestres de una forma sana y sin restricciones. Yo he enseñado todo desde que nació y no lo veo mal la verdad.

Ahora que tu vida ha dado un cambio abismal, ¿te consideras una mujer nueva?

Sí, no soy la que salió en televisión ni en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, nada que ver.

¿Qué es lo que más ha cambiado con respecto a la Triana que conocimos?

Soy una chica madura, con las ideas más claras y una mujer fuerte que sabe lo que quiere. No me dejo manejar ni influenciar por nadie. Antes era muy influenciable y no tenía tanto carácter como ahora. Me dejaba llevar mucho por la gente que no debía para encajar. No creo que fuera tanto una cuestión de edad, sino de madurez. Llegas a hacer cosas que no quieres por encajar, hasta que un día dices: “hasta aquí”. Hay que saber decir que no.

Llegaste a ser portada de Interviú…

Fui portada y mis padres se enfadaron conmigo y dejaron de hablarme. No tanto por el Interviú, sino por el mundo en el que me estaba metiendo, que ni era el mío ni lo necesitaba. No valía para ello y no estaba preparada en ese momento.

¿Qué hubieras cambiado?

Hablar de una expareja que no se consideraba ni mi pareja, me lo hubiera ahorrado. Después he tenido que cargar con ello mucho tiempo. En ‘MyHyV’ me divertí mucho, pero hubiera cambiado mi forma de actuar. Siempre estaba con vergüenza y nunca fui yo en realidad.

¿Cómo recuerdas tu paso por televisión?

En realidad lo he pasado muy mal. Lo tengo como borrado y antes, cuando me preguntaban, no quería ni hablar sobre el tema. No era yo y he llorado mucho. No tenía la madurez suficiente para vivir lo que me estaba pasando.

¿Crees que la imagen que se dio de ti no corresponde con la realidad?

Me sentía fatal cuando leía lo que publicaban. Solo decía: “esta no soy yo”. Yo soy una niña de Sevilla, con mis amigos, mi familia…Me vi envuelta en un mundo que me atraía pero no era el adecuado para mí. No siento que me haya hecho bien. Me arrepiento de cosas que hice y dije por hacer la gracia, por ser un poco rebelde. Lo que más me dolía era ver que decían que me movía por interés.

¿Cómo surgió tu relación con Kiko Rivera?

Yo le conocí y me llamaba la atención todo lo que le rodeaba, todo el mundo le hacía caso…Yo era una niña de 20 años y me picó la curiosidad. Una cosa llevó a la otra y de repente me vi en un mundo en el que me dieron por todos lados. Fuimos dos personas que nos conocimos, pero no de la forma adecuada. Yo nunca hablé mal de él. A lo mejor sí que conté cosas que no tenía que haber contado porque era una niña inconsciente, pero ni guardo mal recuerdo de él ni creo que él lo guarde de mí. No llegué a considerarlo una relación.

A día de hoy, ¿cómo es vuestra relación?

No tenemos relación, si le viera por la calle ni le saludaría.

Y de su familia, ¿conoces a todos?

Conocí a todos, pero tampoco tengo relación con ellos ni me los he encontrado. Después no nos hemos vuelto a ver. En cinco años ni me los he encontrado. Conocí a Isabel Pantoja y comí con ella y con mi madre. Fue algo como muy intenso y muy corto. A día de hoy lo pienso y no nos sentíamos ni novios, era algo tan raro…no sé cómo explicártelo. Fueron como tres meses muy intenso, pero ni me acuerdo de él ya.

¿Cómo recuerdas tu paso por 'MyHyV'? ¿Guardas alguna amistad de esa etapa?

Me sigo hablando con Isaac, con el que me fui del trono. De vez en cuando nos preguntamos por nuestras vidas y guardo muy buen recuerdo de él. Solo duró unos meses la relación, pero siempre hemos mantenido el contacto.

¿Por qué acabó tu relación con él?

Porque éramos más amigos que pareja. Me metí en su pueblo y éramos muy amigos. A día de hoy se demuestra cuando nos hablamos y siempre tenemos buenas palabras el uno para el otro.

¿Sabes algo de su vida?

Sé que ha tenido parejas y tal por las redes sociales, pero nada más.

¿Por qué no te conocimos como eres realmente?

Cuando me conocisteis era una niña influenciable por pura vergüenza y no actuaba como realmente soy por miedo al rechazo. Intentaba hablar y todos me criticaban, ya ni me atrevía, se me echaban todos encima. No tenía un carácter forjado para decir: “esto es lo que pienso”. A día de hoy no me hubiera callado nadie. Me da igual lo que digan o piensen de mí y caer bien o mal. Suelo crear mucha inquina, pero siempre he tenido la suerte de que los que están a mi alrededor hablan bien de mí.

¿Qué mensaje mandarías para cerrar esta etapa definitivamente?

Es complicado, porque lo pasé muy mal y me hicieron mucho daño. No podía asumir lo que se me vino encima y estuve mucho tiempo sin poder salir de casa. Me daba vergüenza, la gente me miraba y hablaba. Encontrar trabajo, amigas, ubicarme…la gente tenía una imagen de mí que en realidad no se correspondía. Yo no hablaba por vergüenza y por no caerle mal a la gente.

¿Llegaste a necesitar ayuda o pensaste en pedirla?

Cuando me vi tan mal, mis amigas me ayudaron mucho y lloraba mucho con ellas. No pedí ayuda como tal y aunque me lo guardaba todo, luego salió. Llegué a sentir rechazo por parte de algunos chicos cuando se enteraban de quién era. Yo no sé cómo Kiko puede producir ese rechazo. Es una persona súper buena, de verdad. Yo guardo un buen recuerdo de él a pesar de todo lo que envuelve. Tiene un corazón enorme y más quisieran algunos ser como él.

¿Tú viviste con él el infierno de las drogas que confesó Kiko en 'GH DÚO'?

No, no viví una etapa mala con él ni nada preocupante.

Después de Kiko Rivera e Isaac, ¿cuántas relaciones has tenido?

Aunque he conocido a más personas, después de Isaac solo he tenido dos relaciones. Estuve con un chico un año y medio y luego con el padre de mi hijo, que lo acabo de dejar y estamos viendo cómo evoluciona todo. De la otra persona, digamos que tengo un buen recuerdo de él. No puedo decir quién es, pero es una persona muy conocida en el mundo del fútbol.

¿Muy famoso?

Sí, muy famoso.

Fotografía de Adasat Barroso

Estilismo y maquillaje de Maryorie Ticse