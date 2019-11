Bea 'GH' confiesa su preocupación por su pérdida de peso: "Me di cuenta de que algo iba mal"

La respuesta de la ex gran hermana ha sido muy contundente y no ha querido dejar nada en el aire con respecto a esta duda que tenían muchos followers. A las preguntas “¿cuánto pesas?, ¿te gusta tu cuerpo?”, la influencer ha respondido: “Este verano los nervios me pasaron factura y me quedé en 45 kilos. Lo malo de eso es que yo me veía bien y me di cuenta de que algo iba a mal cuando las tallas XS me estaban enormes. Ahora estoy en 49 kilos y quiero conseguir llegar a los 50 y tonificar”.