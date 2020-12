Tras el escándalo, Marta abría el corazón en redes sociales para compartir con sus miles de sus seguidores cómo se encontraba y mostrarles su agradecimiento. “Solo puedo decir una cosa, gracias a todas las personas que me habíais dado vuestro cariño que sin poder daros un abrazo os he sentido cerca. Si algo me he dado cuenta, es de lo afortunada que soy al teneros. Algo dentro de mí se rompió para siempre, he llorado, he sentido vergüenza, bochorno, dolor, pena, rabia, impotencia, decepción, angustia, humillación, pero todo eso lo he tapado con vuestro cariño y comprensión”, comenzaba la tertuliana, asegurando que no quería “recrearse en el dolor”.